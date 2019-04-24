Yaralı eşini triyaj görmeden röntgen çektiren doktor görevi suistimal cezası aldı

MEDİMAGAZİN-Olay Temmuz 2016 da İngiltere'de Christchurch Hastanesinde meydana geldi. Acil Serviste görevli Dr.Brian Flavin, aynı zamanda doktor olan karısı için triyaj sistemini atlayıp hemen radyografiye geçmesini sağladı. Kayıt yaptırdıktan sonra taburcu edilmesine kadar tüm süreç sadece 26 dakika sürdü. Taburcu edildikten sonra ise, eşini evde tedavi etmek için hastaneden intravenöz sıvıları ve pansumanları çıkaran Dr.Brian Flavin, daha sonra hastanede tedavi edildiği izlenimini yaratmak için hastane kayıtlarını değiştirdi.

Daily mail'de yar alan habere göre, doktor, kendisiyle ilgili iddiaları kabul ederken, eyleminin yanlış olduğunu da belirtti.

Olayla ilgili disiplin duruşması devam eden doktor hakkında karar veren mahkeme, doktorun diplomasını bir ay süreyle askıya aldı.

Mahkeme Dr.Flavin’in kayıtlarda sahtekarlık yaptığını, genç meslektaşlarına kötü örnek olduğunu belirtti.