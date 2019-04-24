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Yaralı eşini triyaj görmeden röntgen çektiren doktor görevi suistimal cezası aldı
İngiltere’de 48 yaşındaki Dr.Brian Flavin, aynı zamanda doktor olan eşinin acil serviste işlerini hızlandırdığı için görevi suistimalden suçlu bulundu.
Yaralı eşini triyaj görmeden röntgen çektiren doktor görevi suistimal cezası aldı
24 Nisan 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Olay Temmuz 2016 da İngiltere'de Christchurch Hastanesinde meydana geldi. Acil Serviste görevli Dr.Brian Flavin, aynı zamanda doktor olan karısı için triyaj sistemini atlayıp hemen radyografiye geçmesini sağladı. Kayıt yaptırdıktan sonra taburcu edilmesine kadar tüm süreç sadece 26 dakika sürdü. Taburcu edildikten sonra ise, eşini evde tedavi etmek için hastaneden intravenöz sıvıları ve pansumanları çıkaran Dr.Brian Flavin, daha sonra hastanede tedavi edildiği izlenimini yaratmak için hastane kayıtlarını değiştirdi.

Daily mail'de yar alan habere göre, doktor, kendisiyle ilgili iddiaları kabul ederken, eyleminin yanlış olduğunu da belirtti.

Olayla ilgili disiplin duruşması devam eden doktor hakkında karar veren mahkeme, doktorun diplomasını bir ay süreyle askıya aldı.

Mahkeme Dr.Flavin’in kayıtlarda sahtekarlık yaptığını, genç meslektaşlarına kötü örnek olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:

etik

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26
1) Ali Rıza Aktaş (Uzm. Dr.)
24.04.2019 17:06:09
Merhaba sevgili ve saygı değer arkadaşlar
Mesleğe ilk başladığım yıllardan bir anımı mukayase için sizlerle paylaşmak istiyorum.
Orta Anadolunun bir ilçesinde bir hasta muayene ediyorum ve muayene sonrası akut tonsilit tanısını net koyuyorum ve planladığım tedavide intra muskuler Penisilin uygulamaya karar veriyorum Anaflaksi için tartışılırda olsa alerji testi uyguluyorum ve sağlık ocağında hastayı bekletiyorum.
Bu sırada ilçeye yeni atanmış savcı bey geliyor ben kendisine hoş geldiniz diyorum. odama alıyorum Bu sırada hasta ajite oluyor ve ben anaflaksi varmı diye muşahadeye aldığım hastanın yanına müsaade istiyerek gidiyorum. Hasta da anaflaksi yok ama ajitasyonunu azaltmak için konuşmam gerekiyor sakinleştirdekten sonra Savcı beyin yanına gidiyorum. Geçmiş olsun nasıl yardımcı olabilirim diyorum. Savcı bey GENELGE var'' Bizim önceliğimiz var siz Savcı, Hakim ve Kaymakama öncelikle bakmanız gerekiyor'' diye çıkışıyor ben şoktayım Hipokrat yeminimizi hatırlıyorum ben böyle birşey bilmiyorum üstelik siz durumu gördünüz size bir nezaketsizlik mi yaptım diyorum inanmakta güçlük çekiyorum ve ilçedeki savcı nın amiri olan Hakim beye gidiyorum böyle bir GENELGE var mı diye.'' O da bana böyle bir genelge var ve siz uygulamak zorundasınız ben personelimi ezdirmem ''diye ifade ediyor.
Ben bu olaydan sonra Sağlık Bakanlığın dan istifa ediyorum.
Siz böyle bir GENELGE nin var olduğunu biliyomusunuz? Şu an da var mı?
Varsa haber ile bu yakalaşıma uygulamaya ne dersiniz?Hipokrat yeminimiz ile nasıl bağdaştırırsınız?

Saygı ve sevgilerimle
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