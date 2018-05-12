SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yaralılara ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Demircan yaptı
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan biri polis memuru 2 kişiye müdahale etti.
Yaralılara ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Demircan yaptı
12 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Erzurum Yenişehir Polis Merkezinde görevli polis memuru Ayhan Demir'in (48) kullandığı 34 BSS 71 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Kova mevkisinde devrildi.

Kazada, polis memuru Ayhan Demir ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu (18) yaralandı.

Bu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'daki programları dolayısıyla Sivas'tan karayoluyla kente gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kazayı fark edip konvoyunu durdurdu.

- Yaralılara ilk müdahale Bakan Demircan'dan

Makam aracından inen Demircan, olay yerine giderek, çevredeki vatandaşlarla yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Demircan ve vatandaşlar, yaralılara müdahale ederken olay yerine ambulans çağrıldı.

Yaralılar daha sonra 112 Acil Servis görevlilerince, Demircan ve koruma ekibinin de yardımıyla 2 ambulansa alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Bakan Demircan da makam aracıyla ambulansların arkasından aynı hastaneye gelerek yaralıları hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Hastaneye gelen yaralı yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Demircan, daha sonra diğer hastaları ziyaret edip aileleriyle görüştü.

- Yaralıların hayati tehlikesi yok

Demircan, hastane çıkışı AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda tesadüfen kazayla karşılaştığını söyledi.

Bakan Demircan, şu bilgileri verdi:

"Yolda gelirken yol kenarında kaza yapan arkadaşları görüp kendilerine vatandaşlarla yardımcı olduk. İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Gelen ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik."

Yaralılar Demir ve Dedeoğlu'nun İstanbul'dan yola çıktığını belirten Demircan, "Yaralılarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan, daha sonra çeşitli açılışlara katılıp halka hitap edecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın programlarına katılmak üzere kent merkezine hareket etti.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani ahmet demircan erzurum

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
suriyeli doktor kacak muayenehanehemşirelik fatma yildizilac sektoru abdi ibrahim nezih barut ilac pazari tesvikdiyabet prof. dr. oguzhan deyneli tip 1 diyabet"
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
22/06-24/06Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi SempozyumuTIBBİ...İZMİ
16/10-20/1027.Ulusal Dermatoloji KongresiDERMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.