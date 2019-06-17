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Yaralılara müdahale eden 112 ekibi darbedildi
Manisa'da 112 çalışanı 3 sağlık personelinin, çıkan kavgada yaralılara müdahale ederken darp edilmelerine tepki gösteren Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu sağlıkta şiddetin son bulması çağrısında bulundu
Yaralılara müdahale eden 112 ekibi darbedildi
17 Haziran 2019 - İHA
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Mahallesinde 15 Haziran Cumartesi gecesi çıkan bir kavgada yaralılara müdahale etmek isterken kavga çıkaranlar tarafından görev yapmaları engellenen ve darp edilen 3 sağlık personeli yaralandı. Sağlık personeli savcılığa suç duyurusunda bulunurken duruma bir tepki de Sağlık Sen Manisa Şubesinden geldi.

Sağlık Sen Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve sendika üyeleri Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına gül takdim etti. Başhekimlik bahçesinde bir açıklama yapan Irgatoğlu, "Vatandaşlarımızın, hastalarımızın ve aslında tüm insanlığın sağlıklı olabilmesi ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için var gücüyle hizmet veren, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına maalesef iki gün önce bir yenisi daha eklenmiştir. Cumartesi günü gece saat 23.00 sularında Kuyualan mevkiinde çıkan ve büyük bir grubun karıştığı kavganın tarafları o bölgede bulunan 112 istasyonundaki görevli arkadaşlarımızın çalışma alanlarına müdahale ederek baskı yapmış, görevlileri tehdit etmiş ve hakarette bulunarak olayın devamında Ambulansa da müdahale etmek kaydıyla arkadaşlarımızı darp etmişlerdir" dedi. 

"Milletimiz sağlık çalışanına sahip çıkmalı" 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geldiği son noktayı anlayabilmek açısından da önemli bir gösterge niteliğinde olan olayın çalışma ortamları bakımından kıyıda, köşede ve yetersiz imkanlarla hizmet vermeye gayret eden, çalışma alanlarına gece saatlerinde baskınlar yapılan, iş yerlerinin kapıları dövülen, tehditlere maruz kalan, hakaretler edilen ve darp edilen 112 çalışanlarının can güvenlikleri olmadan çalıştıklarının da en büyük kanıtı olduğunu kaydeden Irgatoğlu, "Bu anlamda şiddet riskini azaltmanın en önemli yolunun, çalışma ortamında yeterli güvenlik önlemlerinin alınması olduğunu bilmek zorundayız. Alt yapı ve donanım eksiklikleri, personel yetersizliği yani uygun olmayan çalışma ortamları ve keyfi idari uygulamalar bu sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Dolayısıyla ilk olarak iş yerlerindeki tedbirlerin ciddiyetle yerine getirilmesi kapsamında 4090 istasyonunun güvenli bir yere nakledilmesi, il müdürlüğünün de bu tedbirlerin takipçisi olması ve bakanlığın kanuni düzenlemelerle ilgili yeni adımlar atarak konuya kalıcı bir çözüm bulması en temel beklentimizdir. Bu olayların bir an önce bitmesi için devletimizin yetkili kurumları, bakanlığımız ve valiliğimiz gerekli tedbirleri almalı bununla birlikte halkımız da bu konuda duyarlı davranmalıdır. Zira bizim beklentimiz yetkililerle birlikte en önemlisi milletimizin de kendi sağlık çalışanına sahip çıkması yönündedir." diye konuştu. 

"Saldırganların cezalandırılmasını talep ediyoruz" 

Sağlık kurumunda çalışmanın diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden kat kat daha riskli olduğunun açıkça ortada olduğunu dile getiren Irgatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Yaşanan şiddet vakaları bunu açıkça ortaya koymaktadır. Sağlık çalışanları bir çok arkadaşının canıyla bedel ödediği sağlıkta şiddetin bir an evvel sona ermesini beklemektedir. Herkese eşit sağlık hizmeti sunma gayretinde olan tüm sağlık çalışanlarına, fedakarca çalışmaları nedeni ile bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sıcak, soğuk, yağmur çamur, kar kış demeden her saatte görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin meşrulaşmasına izin vermeyeceğiz. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık camiasına sahip çıkacaktır. Bu çabamızda her daim sağlık çalışanlarının yanında yer tüm basınımızdan da duyarlı olmalarını ve bize destek olmalarını bekliyoruz. Son olarak sağlık çalışanlarına yönelik bu menfur olaylar nedeniyle, tüm hasta veya hasta yakınlarını töhmet altında bırakmadığımızı gece-gündüz hayır duada bulunan hasta ve hasta yakınlarına ayrıca minnettar olduğumuzu dile getirirken bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve saldırganların gecikmeden adaletin hükmüne çarptırılmasını talep ediyoruz." 

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saglikta siddet 112 acil servis

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People
2
1) sağlıkta (şiddet)
17.06.2019 16:54:39
Sağlık magandasına göz açtırmamak lazım. Ya hapise, ya akıl hastanesine, ya tımarhaneye, ta ki iflah olup insan kılığına girinceye kadar. Bu tiplerin sağlıkta yaptıkları gizli ve derin tahribatı yedi düvel bi araya gelse toparlıyamaz
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