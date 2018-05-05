Yaralıları THK taşıyacak, 300 milyon lira devlete kalacak

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce açılan ve biri yabancı 6 firmanın teklif sunduğu hava ambulansı sağlık ihalesinde en düşük teklifi, yaklaşık 590 milyon lira ile Türk Hava Kurumu (THK) verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açtığı hava ambulansı sağlık ihalesinde 6 firma teklif verdi.

Katarlı bir firmanın da yer aldığı ihalede, en düşük teklifi yaklaşık 590 milyon lira ile THK sundu. THK helikopterleri, ihale sonucunun onaylanması durumunda 5 yıl yaralılara hizmet verecek.

THK Başkanı Kürşat Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 93 yıldır milletten aldığını millete veren kurumun bir kez daha sorumluluğunu yerine getirdiğini ve 19 helikopterlik ihalede en düşük teklifi verdiğini söyledi.

THK'nin içinde doktor, pilot, sağlık teknisyeni ve hemşirelerin de olduğu 260 personelle Sağlık Bakanlığına 5 yıl hava ambulansı hizmeti vereceğini ifade eden Atılgan, kurumun Ankara ve İstanbul'da 2'şer olmak üzere İzmir, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Sivas, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya ve Van'da birer Hava Ambulans Merkezinin bulunduğunu bildirdi.

THK'nin ihale sonucunda milletin kurumu olduğunun bir kez daha ispatlandığını vurgulayan Atılgan, "THK'nin varlık sebebi, milletten aldığını yine millete vermektir. Burada amacımız, yüksek kar etmek değil, millete hizmet etmektir. THK, bu ihaleyle yaklaşık 300 milyon liranın devletimizin kasasından çıkmasına engel olmuştur. Arkadaşlarımızı bu anlamda bir kez daha kutluyorum." dedi.