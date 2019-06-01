Yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerindeki doktor yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 66 LM 638 plakalı otomobil ile 34 BYZ 491 plakalı otomobil Midyat kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Mazlum D, 34 BYZ 491 plakalı otomobilde sıkıştı.
Yaralıya ilk müdahale, gezi amacıyla ilçeye gelen kadın doktor tarafından yapıldı.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan Mazlum D, 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|İlan Tarihi
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