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Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinin tabelasını taktığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişiye ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen bir hemşire yaptı
Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı
01 Şubat 2020 -
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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinin tabelasını taktığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişiye ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen bir hemşire yaptı.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinin tabelasını takan Ahmet Helo (30), tabelayı taktığı sırada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire Tuğba Çakmak (25) yaptı.

Çakmak, 112 Acil Servis Ambulansı gelene kadar yaralının başından ayrılmadı ve bilincini açık tutmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay yolumun üzerindeydi. Birinin düştüğünü gördüm. Hemşire olduğum için ilk müdahalesini yaptım. Bu durumlarda özellikle boyun kısmı hiç oynatılmamalı. Vatandaşlar ambulansa haber vermişlerdi. Ambulans gelene kadar başından ayrılmadım. Bu benim görevim." ifadesini kullandı.

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bursa hemsire tugba cakmak

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