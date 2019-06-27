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Yarım asırlık bilgi ve uzmanlık derneği TÜSAD yeni yaşında çok daha dinamik ve yenilikçi
Bundan tam 49 yıl önce, 22 Haziran 1970’de temelleri atılan TÜSAD, yarım asırlık bilgi ve deneyimi ile meslektaşlarına ve içinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya devam ediyor. TÜSAD, toplumsal ve mesleki eğitimi destekleyerek, akciğer sağlığını koruma hedefiyle çıktığı yolda ömrünü nefese adayan 4 binden fazla üyesiyle faaliyetlerini ilk günkü heyecan ve sorumluluk duygusuyla sürdürüyor.
Yarım asırlık bilgi ve uzmanlık derneği TÜSAD yeni yaşında çok daha dinamik ve yenilikçi
27 Haziran 2019 -
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Temelleri 22 Haziran 1970’te atılan ve Türkiye’nin solunum alanında ilk bilimsel uzmanlık derneği olarak yarım asırdır faaliyet gösteren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 49’uncu yaşını kutluyor. TÜSAD'ın yazılı açıklamasına göre;  Akciğer sağlığı alanındaki tüm konularda toplumsal farkındalığı artırmak için yola çıkan TÜSAD, yeni yaşına çok daha dinamik, genç ve yenilikçi bakış açısıyla adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Tükenmeyen Bir Nefesle” anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren TÜSAD, yarım asrı tamamlamaya hazırlanırken toplam 4 bin 40 üyesi ile yıllardır aynı heyecan, özveri ve meslek örgütü olmanın getirdiği büyük sorumlulukla projelerini hayata geçiriyor. Önümüzdeki yıl 50’nci yılını kutlayacak olan TÜSAD, köklü bir dernek olmanın bilinci ve sorumluluğuyla akciğer sağlığını korumak için tüm gücüyle çalışıyor.

TÜSAD’ın 49’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yapan TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, şu ifadeleri kullandı: “TÜSAD olarak yarım asırlık dev bir çınar olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 9 akademisyenin bir araya gelerek kurduğu ve ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı gören TÜSAD, bugün 4 bini aşan üye sayısı ve yarım asırlık bilgi, birikim, uzmanlık ve deneyimi ile meslektaşlarına ve içinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya devam ediyor.  Tüm üyelerimizle birlikte yıllardır aynı heyecan, özveri ve meslek örgütü olmanın getirdiği büyük sorumlulukla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. 50’nci yılımızı kutlamaya hazırlanırken, köklü bir dernek olmanın bilinci ve sorumluluğu ile yenilikçi, demokratik ve katılımcı bir anlayışla mesleki ve akademik gelişime destek vermeyi sürdürüyoruz.”
Aradan geçen yarım asrın ardından bugün de aynı azim ve toplumsal ödevlerinin bilincinde olarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Mirici, açıklamasını şöyle tamamladı: “50’nci yaşımıza bir kala bir taraftan bizi bugünlere getirenleri anarken, diğer yandan önümüzdeki yıllara da büyük bir umut ve gururla bakıyoruz. Ulusal ve uluslararası vizyonumuz, uzmanlık alanımıza kattıklarımız ve en önemlisi de ömrünü nefese adayan üyelerimizle gurur duyuyoruz.”

SOLUNUM 2019 BODRUM’DA GERÇEKLEŞECEK

1970 yılından bugüne başarılarla dolu tarihine 40 ulusal kongre, sayısız bilimsel toplantı, sempozyum, çeşitli bilimsel yayınlar, ödüller, araştırma proje destekleri, çok sayıda uluslararası sempozyum, 2 dünya kongresi, halka yönelik ve değişik sağlık sorunlarına odaklanan farkındalık projeleri sığdıran TÜSAD, 49’uncu yılında da toplum sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. 41’inci Ulusal SOLUNUM Kongresi’ni 26-29 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirmeye hazırlanan TÜSAD, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıldönümüne denk gelen bu büyük organizasyonda solunum konusunu A’dan Z’ye ele alacak bir bilimsel program için kolları sıvamış durumda.
 

Anahtar Kelimeler:

tusad akciger sagligi

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People
0
1) Cardiyo genius (Dr)
27.06.2019 12:21:05
Bir hasta yatirmam kliniği kapatıp tatile giderim.
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