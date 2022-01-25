Yarın İstanbul'da kamu görevlileri izinli: Sağlık çalışanları hariç!

MEDİMAGAZİN - İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli personelin yarın idari izinli olduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tam gün idari izinli sayılacaklardır"

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılacaklardır"