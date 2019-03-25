SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yasa dışı cilt ve estetik uygulamaları için WhatsApp İhbar hattı kuruldu
Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu
Yasa dışı cilt ve estetik uygulamaları için WhatsApp İhbar hattı kuruldu
25 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, merdiven altı işletmelerin yol açtığı sağlık sorunlarındaki artış nedeniyle "0549 833 38 33" numaralı WhatsApp İhbar Hattı kurduklarını kaydetti.

Türk Dermatoloji Derneği ihbar hattına en çok gelen şikayetlere ilişkin bilgi veren Çalıkoğlu, "Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer alıyor. İlginç olan geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük." açıklamasında bulundu.

Türk Dermatoloji Derneği: 'Deri üzerine yapılan her işlemde dermatoloji uzmanına danışılmalı' 

Prof. Dr. Çalıkoğlu, havaların ısınmasıyla hem erkeklerde hem de kadınlarda güzelleşme istediğinde artış yaşandığını aktararak, "Bu doğal bir istek ama güzelleşmeyi sağlıktan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Sağlıklı bir güzelleşme için bunu doktorlara emanet etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Deri konusunda bütün işlemleri en iyi yapabilecek hekimlerin dermatologlar olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, herhangi bir uygulama yapılacağı zaman mutlaka bir dermatoloji uzmanının görüşünün alınması gerektiğini söyledi.

"Gelen şikayetler durumun vahim olduğunu gösterdi"
Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bir ay içerisinde ihbar hattına şikayetler yağdı. Bunları değerlendiriyoruz. Her şikayeti dikkate alıyoruz. Sağlık açısından yapabileceklerimiz varsa da ilgili tıbbi kuruluşa yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu hat bize aynı zamanda durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir benin, doktor olmayan kişi tarafından asitle yakılması gibi bir tablo ile karşılaştık. Bir dövmenin de lazer gibi son derece ciddi bir cihazla doktor olmayan kişiler tarafından silinmeye çalışması da ülkemizde olmaması gereken çağ dışı olaylar arasında yer alıyor."

Prof. Dr. Çalıkoğlu, ihbar hattına gelen, ücretlerle ilgili şikayetleri değerlendirmediklerini, sadece sağlık açısından oluşan zararlara ilişkin ihbarları gündemlerine aldıklarını kaydetti.

Genç hekimler hasta simsarlarına karşı sosyal medyada ayakta duruyor 

"Dövme sildirme konusunda tuzağa düşmeyin"
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, dövmelerin silinmesi ve benlerin alınması konusundaki tüm işlemlerin mutlaka dermatoloji ya da plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarlarda bulundu:

"Askerlik ve polislik için sınavlara giren öğrencilerde bu dönemde bir panik başlıyor. Görünen yerlerdeki dövmeler ve doğumsal lekeler buna engel oluyor. Bu nedenle hızlıca sildirme yoluna gidiyorlar. Ancak bunlar bir seansla yapılacak işlemler değil. Bazen 5 seansa kadar konunun uzmanları tarafından yapılması gereken ve ciddi komplikasyonları olan lazer işlemleri ya da cerrahi işlemlerin uygulanması gerekiyor. Bunu hemen sınav öncesinde bir seansla çözelim gibi düşünmesinler. Bununla ilgili doktor olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler konusunda da lütfen tuzağa düşmeyelim."

Anahtar Kelimeler:

turk dermatoloji dernegi estetik operasyon dovme sildirme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gerontoloji yaslanmanin noropsikolojisi prof. dr. hikmet akgul prof. dr. nuri aydin prof. dr. ahmet akgul ediz hun sağlık bakanı üniversite şehir hastanesi Amerika Kalp Derneği Amerikan Kardiyoloji Koleji Sercan Okutucu ege üniversitesi cüneyt türkoğlu ÇOMÜ Tıp Fakültesi aort kapağı tüberküloz verem vietnam diabet hba1c endo 2019 ilaç üretimi yerli ilaç fuat oktay mesane taşı Mustafa Aytürk Can Aydın Şarkışla Devlet Hastanesi Kulak burun boğaz endovizyon Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Necati Duru tüberküloz Dünya Sağlık Örgütü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü menopoz İstanbul Tıp Fakültesi Samet Topuz sağlıkta şiddet safranbolu Türk Dermatoloji Derneği estetik operasyon dövme sildirme Aziz SAncar Türk Toraks Derneği tüberküloz Aylin Babalık ameliyathane deprem acıpayam tüberküloz verem İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji kalp sağlığı aerobik oksijen verem tüberküloz sağlık bakanlığı nesrin öcal hepatit b polio çocuk felci Türkiye Spor Hekimleri Bülent Ülkar doğum kontrol depresyon intihar
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
27/03-30/03 18. Nefroloji Kış Okulu NEFROLOJİ KIBR
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
07/04-10/04 41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ ÇOCUK... İSTA
12/04-13/04 Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019 RADYOLOJİ ANKA
12/04-14/04 Hedef Kanser 2019 TIBBİ... KIBR
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi GÖĞÜS... ANTA
19/04-21/04 17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi GÖZ... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.