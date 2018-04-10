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Yaşlılar gençler kadar yeni beyin hücresi üretebiliyor
Bilim adamları, yaşlı insanların beyinlerinin en az genç ve orta yaşlı yetişkinler kadar yeni hücre üretebildiğini belirledi
Yaşlılar gençler kadar yeni beyin hücresi üretebiliyor
10 Nisan 2018 -
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ABD'nin Columbia Üniversitesinden bilim adamları, New York Eyaleti Psikiyatri Enstitüsüyle gerçekleştirdikleri ortak araştırmada, yeni vefat etmiş 14-79 yaşları arasındaki 28 bireyin beyin otopsilerini inceledi.

Araştırmacılar, yaşlı bireylerde beynin idrak, duygu ve hafıza ile ilgili bölümü olan hippocampus bölgesindeki yeni nöron üretiminin daha genç kişilerle yaklaşık aynı miktarda olduğunu tespit etti.

Araştırmanın baş yazarı Columbia Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Maura Boldrini, "Araştırmamızda yaşlı insanların öncül hücrelerden yeni hippokampal nöronlar üretme düzeyinin gençler kadar yüksek olduğunu belirledik. Ayrıca yaşa bağlı hippokampus gelişimi de aşağı yukarı aynı ancak yaşlı bireylerde yeni damar oluşumu daha az olduğundan nöronlar arasındaki iletişim daha sınırlı." dedi.

Boldrini, otopsi sonuçlarında orta ömürlü üretici hücre oranının ve ham nöron sayısının aynı olduğunu ancak yaşlı bireylerde hippocampusta kılcal damar gelişiminin daha az olduğunu ve üretken öncül hücre havuzunun daha sınırlı kaldığını kaydetti.

Bugüne dek yapılan araştırmalar primatlarda ve kemirgenlerde hippokampal hücre gelişiminin yaşa bağlı olarak azaldığını ve hippokampusta "dentat kıvrımı" adı verilen, yeni sıralı hafıza oluşumuna olanak veren bölgenin küçüldüğü belirlemişti. Benzer bir durumun insanlar için de geçerli olduğu düşünülüyordu.

Boldrini ve ekibi, insanlardaki yaşlanmaya bağlı duygusal ve bilişsel direnç kaybının yeni hücre gelişiminin azalmasından ziyade damar gelişiminin ve nöron bağlantılarının azalmasından kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

noroloji yeni noron uretimi dentat kivrimi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
10.04.2018 16:33:39
Bu gidişle bildiğimiz her şey sil baştan olacak. Eskiden top oynarken su içirmezlerdi , dalağın çatlar diye, şimdi herkes sahada elinde şişeyle dolaşıyor. Benim gibi orta yaştakiler için güzel bir haber.
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