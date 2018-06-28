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Yatağı değiştirilen hasta ile ilgili bir açıklama da sağlık müdürlüğünden: 'Gerçeği yansıtmıyor'
Bursa'da, böbrek yetmezliği olan yaşlı bir kadının yanlış ilâç neticesinde öldüğü ileri sürülürken, Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanladı
Yatağı değiştirilen hasta ile ilgili bir açıklama da sağlık müdürlüğünden: 'Gerçeği yansıtmıyor'
28 Haziran 2018 - İHA
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Karacabey ilçesinde ikamet eden böbrek hastası 58 yaşındaki Zennur Garip, rahatsızlığının artması üzerine Bursa Devlet Hastanesi’nde nefroloji bölümü doktoruna kontrole gitti. Burada yapılan tetkikler neticesinde Doç. Dr. Mehmet Usta tarafından Zennur Garip'in hastaneye yatışı yapıldı. 7 gündür hastanede tedavi gören 58 yaşındaki böbrek hastası Garip'in odasının doktorundan habersiz bir hemşire tarafından değiştirildiğini iddia eden oğlu Soner Garip, "Odası değiştirildikten sonra, sanırım, ondan önceki hastaya verilen ilaçlar anneme verilmiş. Refakatçilik yapan eşim beni arayarak annemin fenalaştığını söyledi. Haberi alır almaz Bursa'ya geldim. Annemi görünce şok oldum. Beni tanıyamadı. Kim olduğumu sordu. Şuuru kapalıydı. Elleri ve yüzü morarmıştı. Doktoruna giderek durumu izah ettim. 'Allah rızası için anneme bakın' dedim. Doktor beni görünce şaşırdı. 'Siz taburcu olmamış mıydınız' dedi. Hemşirelerin odasını değiştirdiğini söylediğimde şaşırdı ve hemen annemin yanına çıktı. Yaptığı kontroller neticesinde hastanın durumunun kötü olduğunu görünce hemen yoğun bakıma alınmasını istedi" diye konuştu. 

 

 Sağlık Bakanlığından 'yatağı değiştirilen hasta' ile ilgili açıklama


Soner Garip, “Yoğun bakıma alınan annem Zeynur Garip bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi” dedi. 
Annesinin ihmal yüzünden öldüğünü ileri süren Soner Garip, Sağlık Bakanlığı'na şikâyette bulundu. Soner Garip, annesinin odasını değiştiren hemşirenin daha önce de kendisine hakaret ettiğini "Senin annene bakmak zorunda değilim" dediğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Bir hastamızın yatağı değiştirilince komaya girip öldüğü yönünde çıkan alan haberler üzerine inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, hastaya başka bir hastanın tedavisinin uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Hekim ve hemşire arasında herhangi bir iletişim meselesi olmamıştır. Görevli hemşire, hekim tarafından yazılan tedaviyi uygulamıştır. Kronik böbrek yetmezliği dışında başka ciddi rahatsızlıkları olan ve durumu ağır olan hasta, bütün tedavilere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden hastamıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” denildi. 

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bursa devlet hastanesi

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