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Yatmadan önce kahve içmek uykuyu etkilemiyor
Yeni bir çalışma, yatma vaktinden önce tüketilen kahve ve çayın uykuyu etkilemediğini ortaya koydu.
Yatmadan önce kahve içmek uykuyu etkilemiyor
07 Ağustos 2019 -
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"Independent" gazetesinin haberine göre, ABD'nin Florida Atlantik Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, gönüllü 785 kişiyi toplam 5 bin 164 gün ve gece izleyerek ne kadar kafein, alkol ve nikotin tükettiklerini kayıt altına aldı.

Araştırma ekibi daha sonra bu verileri, katılımcıların uyku süresini ve uyku verimliliğini kaydeden bilek sensörlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırdı.

Kafeinin uyku üzerinde etkisi yok

Çalışmada, nikotin ve alkol uykuyu bölerken, kafeinin uyku üzerinde etkisinin olmadığı görüldü.

Çalışma ayrıca yatmadan önce içilen bir sigaranın uykuya dalmakta zorluk çekenlerde toplam uyku süresini 42 dakika, gece boyunca sigara kullanımının da uyku süresini yaklaşık 43 dakika azalttığını gösterdi.

Florida Atlantik Üniversitesinden Dr. Christine Spadola, "Sleep" dergisinde yazdığı makalede, yatmadan önceki 4 saat içinde tüketilen nikotin ve/veya alkolün uyku sürekliliğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Spadola, "Uyku öncesi 4 saat içinde kafein alımı ile uyku parametrelerinin hiçbiri arasında ise bir ilişki gözlemlemedik." ifadesine yer verdi.

Araştırmanın, kahve ve çayın uykuyu kaçırdığı yönündeki yaygın inanışın tersine şaşırtıcı sonuçlar sunduğuna işaret edildi.

Anahtar Kelimeler:

arastirma kahve ve uyku cay ve uyku kahve uykuyu kaciri mi

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