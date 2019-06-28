SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktı
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde doğada ender rastlanan yavru ebabil kuşu bulundu. Yavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktı
Yavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktı
28 Haziran 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hastanede laborant olarak görev yapan Ümit Lap, sabah mesaiye geldiğinde yerde yavru ebabil kuşunu gördü. Kuşu, kedilere yem olmaması için alıp patoloji binasında koruma altına aldı. Laborant Lap, doktor ve hemşirelerle beraber kuşu besledi. Doktor ve Hemşireler kuşun adını Garip koydu. 
Ebabil kuşunun bulan Ümit Lap, “Sabah arabayı park ettim, hastanede patolojinin arka tarafına, gelirken duvarın dibinde gördüm. Kırlangıç zannettim ama farklı bir kuş işte, laboratuvara geldiğimizde arkadaşlarımızdan bir tanesi ebabil kuşu olduğunu söyledi. İnternete falan baktık daha sonra da haber verdik. İlk defa gördüğüm bir şeydi” dedi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilmesinini ardından yetkililer, ebabil kuşunu teslim aldı. 

Anahtar Kelimeler:

ebabil kusu sabuncuoglu serefeddin egitim arastirma hastanesi amasya universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mehmet Sarıbıyık YÖK eczacılık fakültesi TEB kalp nakli kemal bayazıt Ege Üniversitesi TÜBİTAK nano teknolojik karaciğer nakli İnönü Üniversitesi doktor katil baba Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Medresesi Sağlık Turizmi Çalıştayı Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ebabil kuşu Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Amasya Üniversitesi Kamu Denetçiliği Kurumu sağlık personeli DRx REcordati İlaç Deniz Akagündüz Akgül İbrahim ersoy İsmail Yormaz sağlık bakanlığı zorunlu hizmet Beyhekim Devlet Hastanesi gıda zehirlenmesi sağlıkta şiddet Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu Elif Çağlayan doktor kadın cinayeti
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/06-30/06 5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu HEMATOLOJİ SAMS
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.