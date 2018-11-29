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Yavuz Dizdar'dan doktorlarla ilgili şok tespit: Doktorlar vicdanlarını kaybetti!
ONKOLOG Dr. Yavuz Dizdar yeni kitabı 'Vicdan Hayat Kurtarır'a özel açıklamalar yaptı. Kitapta sistemin çıkmazlarına yer verdiğini ve tıbbı ciddi şekilde eleştirdiğini söyleyen Dizdar, "Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar. Önemli bölümü vicdanını kaybetmiş, bir kısmı daha imkan bulursa kaybedecek" dedi.
Yavuz Dizdar'dan doktorlarla ilgili şok tespit: Doktorlar vicdanlarını kaybetti!
29 Kasım 2018 - DHA
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Verdiği röportajlar sonrası yaşadıklarını hikayeleştirme fikri doğduğunu ve kitabın öyle ortaya çıktığını ifade eden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, yeni kitabı 'Vicdan Hayat Kurtarır'ı anlattı.

"HASTA OLURSANIZ DA TIBBA ÇOK FAZLA GÜVENMEYİN"

Kitabın 3 ayda yazıldığını ve gençler için yaşam kılavuzu olduğunu vurgulayan Dr. Dizdar, "Kitapta, özellikle gençlerin geleceği dert edinildi ve gençlere önemli mesajlar veriyorum. Hasta olmayın ama hasta olursanız da tıbba çok fazla güvenmeyin. Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar. Kitapta tıbba ciddi eleştiri var ve bir zahmet üstlerine alınsınlar. İsim verilmese de birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız var. Ama alınmaları lazım çünkü bu iş ticarete çevrildiği vakit tıbbın geleceğini bekleyemeyiz. Bu çocukları nasıl eğiteceğiz. Doktor saat 11 veya 12'de işten çıkarak hatta bazen hiç gelmeksizin piyasada olmak istiyor. Mesleğin esaslarını çocuklar kimden öğrenecek?" diye konuştu.

"DOKTORLARA VİCDANLARINI BİR DAHA HATIRLATMAK GEREKİYOR"

Doktorların büyük çoğunluğu olmasa bile önemli bölümünün vicdanını kaybettiğini söyleyen Dr. Dizdar, "Bir kısmı daha imkan bulursa kaybedecek, kesinlikle göz ardı edebilirler. 1900'lü yılların başında İstanbul'a gelen yabancı bir doktor Beyoğlu'nda muayene açtığında haftada 1 gün ücretsiz hasta bakıyordu. Ben burada kendi meslektaşlarıma haftada 1 gün hastaya ücretsiz bakmayı kabul ettiremedim. Ameliyat değil, alt tarafı muayeneden bahsediyoruz. Tıp kendi misyonundan bu kadar sapmış ve ticarete dönüşmüşse eğer doktorlara vicdanlarını bir daha hatırlatmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TIP DEĞİL TEKNOLOJİ GELİŞMİŞ"

Hasta ve hasta adaylarına uyarılarda bulunan Dr. Dizdar, "Bizim sektörün temsilcileri 80 yıldır yatmış, teknoloji gelişmiş. Gelişen teknoloji, tıp değil. Bunu hasta ve hasta adayları çok iyi bilsin. Yeni birkaç ilaç ama bol miktarda görüntüleme, Ultrason, MR,PET gelişmiş ve kendilerine pazar arıyorlar. Dolayısıyla hastalar tıp için artık pazar özelliği taşıyor. Okuyucular işte kitapta bunların ne halde olduğunu, nasıl bu noktaya gelindiğini bulacak. Bu noktada çıkış için bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark edeceksiniz. Okuyucular kitapta bunu fark etse yeterli" dedi.

"TOPLUMUN VİCDANINDA KÜNTLEŞME VAR "

Kitapla toplumda farkındalığı artırmayı amaçladığını belirten Dr. Dizdar, "Toplumun vicdanında küntleşme olduğunu söyleyebilirim. Yani bir şeyleri göz ardı edebiliyor. Örneğin, tavukta mesela, 'ışık görmeden büyüyen 40 günlük hayvandır, aslında bebektir' dediğinizde işi anlamış olan arkadaşlar 'ızgara tavuk istiyorum' diyebiliyor. Bunu dememeyi öğrendiğimiz zaman çağ döner. Çünkü artık bu sıkışmış pozisyondur. Mallar ve canlar bu kadar ucuzlamışken birkaç kişi bir hareket başlatırsa ve sürekli tüketime sevk eden sistemi hayatlarından kısmen de olsa çıkartabilirlerse bütün ayaklar yere bir daha basacaktır. Dünyanın şekli bir daha böyle olmayacak, kitaptaki amaç bu farkındalığın sağlanmasıdır.Vicdan hayat kurtarır mı?Evet kurtarır" diye konuştu. 

"2050'DE 2 KİŞİDEN BİRİ OTİSTİK HALE GELİRSE TOPLUM TÜKENİR"

Toplumda şu anda ekran bağımlılığının hızla artmasıyla yarı otistik bir tablonun olduğunu aktaran Dr. Dizdar, "Otizmle ilgilenen derneklerden hastalığın artışıyla ilgili verilere baktığımız zaman hastalık yukarı doğru çıkıyor. Böyle devam ettiği sürece otizmli insan sayısı toplum içinde yükselecek. Aslında şu anda yarı otistik bir tablo olmadığını söyleyemem. O nedir? Ekran bağımlılığı. Gençlerde bol miktarda var. Devamlı hareket halindeler, yerinde duramıyorlar ama sürekli telefon ekranına bakıyor, bu da bir cins otizmdir. 2050'de 2 kişiden biri otistik hale gelirse o toplum teorik olarak tükenir, bitmiş demektir" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN ÖZELLİKLE OKUMASINI İSTİYORUM...OKUMA ALIŞKANLIĞI YOK"

Kitabın yaşama dair bakış açısını yansıttığını söyleyen Dr. Dizdar, "Vicdan herkesin içinde bir miktar verilmiş olan ama bizim görmezden geldiğimiz, üstünü örtebildiğimiz cevher. Örtüyü açarsanız ışıldamaya başlıyor, kapatırsanız o zaman duyarsızlaşıyorsunuz. Gençlerin o yüzden özellikle okumalarını istiyorum, okuma alışkanlığı yok. Kitap, okuma alışkanlığına başlatmak için de bir proje. Dip notlarla bugünkü gençlerin tanıma ihtimali düşük olan Kemal Sunal, Adile Naşit'i tekrar hatırlatmaya çalıştık. Okurlarsa ne demek istediğimizi anlayacaklar. Gençlerin fabrika ayarlarına dönmelerini istiyoruz yoksa format atmamız gerekecek" dedi.

"KİTABI OKUYAN GENÇLER ÜNİVERSİTE OKUSALAR BİLE İŞLERİ OLMAYACAĞINI BİLECEK"

 Eğer kitabın içinde anlatılanlar yaşanacak olursa gençlik için sıkıntıların ortaya çıkacağını vurgulayan Dr. Dizdar, "Her şey ucuzladı ama iş yok. Gençlerin içerisinde deli kan var. Konum istiyor, onurlandırılmak istiyor. Bir yerde çalışmak istiyor ama siz bunlara iş bulamıyorsunuz çünkü sistem ucuzladı. Gençler kitapta bu hikayenin bugünlere nasıl geldiğini bulacaklar. Çünkü bu durum yeni değil 30 yıllık bir hikaye. Mesela, gençler istedikleri kadar üniversite bitirsinler işleri olmayacağını bilecek" diye konuştu.

Dr. Yavuz Dizdar, kitabın devamının geleceğini bunun yanı sıra bilimsel gelişmeleri de roman formatında yazacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:

yavuz dizdar onkoloji

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People
26
1) Zavallı akademisyen (Akademisyen)
29.11.2018 16:16:11
Trajikomik bence. Aslen akademisyen hekim olan birinin basım yayıncılık yapıp kendi kitabını tanıtmak amaçlı verdiği röportaj diğer meslektaşı hekimleri kötüleme içeriyor....bu arada ücretsiz muayene zaten bu arkadaşımızın çalıştığı yerde yani devlet hastanesinde mevcut. Yani bir gün değil hergün zaten ücretsiz. Özel kuruluşlarda ise ücret almadığını iddia ederek muayene yapmak bizim vergi kanunlarımızda yasaktır. En azından vergi dairesi mimimum rakamdan kesilmiş faturayı görmek ve vergisini almak ister.
People
5
2) yakup sivri (dr)
29.11.2018 16:14:14
Ertem Küçükgıdılı... Hocanın yeri yurdu belli
People
12
3) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
29.11.2018 15:03:32
Sayın dizdar doktorları bitirdiler emekli olduk bir savcı kadar emekli parası alamıyoruz.Doktor vicdan kaybetmedi kaybettirdiler...Bilesin
People
30
4) Ertem Küçükgıdılı (Dr)
29.11.2018 13:26:59
Muayenehane adresini ve hangi gün bedava hasta baktığını yaz, hasta gönderecem.
People
24
5) sade (vatandaş)
29.11.2018 11:17:31
Sistem doktorları cüzdan ile vicdan arasında tercihe zorlamamalı.Yıllarca herkesten çok daha zor ve uzun bir eğitim sürecinden geçen doktorlar bir hakim ve savcı temel maaşına kavuşmalıdır.
People
21
6) ali aslan (dr)
29.11.2018 11:11:26
Hocamızdır yılların birikimiyle konuşmaktadır kendisi.söylediklerinde haklılık payı var elbette.Hekimler ayın sonunda çocuklarının eğitim taksidini ev araba kredilerini zor ödeyebiliyor.Diğer temel ihtiyaçlar için ise maaş yetmiyor ne yazıkki.acaba ekonomik sıkıntılarını hastala VİCDAN EKSİKLİĞİ olarak mı yanıstmaktadırlar? böyle bir çalışma yapmışmı hocamız?
People
22
7) CAFER ARSLAN (GENEL CERRAHİ)
29.11.2018 10:22:01
Doğru bir tespit ancak sağlığın piyasa koşullarına bırakılmasını biz doktorlar istemedik. Bunu isteyen siyasi iktidardı ve halkımızda destekledi. Mesleki anlamda faturayı doktorların değersizleştirilmesi ve maaşlı memur statüsüne sokularak bizler ödesekde malesef daha ağır faturaları halkımız ödemektedir.
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