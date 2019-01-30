YDS başvuruları başladı: Son tarih 6 Şubat

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapılacak olan başvurular için son tarih olarak 6 Şubat belirlendi

30 Ocak 2019 -