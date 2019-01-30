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YDS başvuruları başladı: Son tarih 6 Şubat
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapılacak olan başvurular için son tarih olarak 6 Şubat belirlendi
YDS başvuruları başladı: Son tarih 6 Şubat
30 Ocak 2019 -
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı. 6 Şubat 23:59'a kadar sürecek olan başvuru işlemleri internet üzerinden https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapılacak. 

Her oturum için 120 TL yatırılacak olan sınav 24 Mart tarihinde yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:

yds osym aday islemleri sistemi

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