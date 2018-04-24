YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017- YDUS) ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 24 Nisan 2018 tarihinde saat 14:00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ek Yerleştirme Sonuçları