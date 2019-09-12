YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum/ İç Hastalıkları yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp fakültelerine yan dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların başvuru işlemleri 13 – 26 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada usul ve esaslar şu şekilde belirtildi:



GENEL USUL VE ESASLAR

Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli veya Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin kadrolu statüye geçiş işlemi yapıldıktan sonra atama işlemleri yapılacaktır.

Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 26 Eylül Perşembe 2019 Perşembe saat 18:00’dır. Adayların evraklarını, belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Sorularınız için; 0(312) 585 17 08-10-11-12-32-33 numaralı telefonları arayabilirsiniz.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Form 17a)

2. Yabancı uyruklu adaylar için (Form 17b)

(Yabancı uyruklu adayların, gerekli belge ve beyan evrakını Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.)

3.1 Nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

(Bu Formu doldurup göndermeyenlerin ataması yapılmayacaktır. Formun başvuru yapan tarafından imzalanması yeterlidir, herhangi bir onaya gerek yoktur.)

4. ÖSYM sonuç belgesinin sureti (Fotokopi)

5. Yan dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere yerleştirilen adayların, il sağlık müdürlüklerinden alacakları Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) süresini gösterir belge

6. Adli Sicil Kaydı

7. Askerlik Durum Belgesi

ÖNEMLİ NOT:

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki yan dal uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.