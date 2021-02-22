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YDUS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2020-YDUS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
YDUS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
22 Şubat 2021 11:37 -
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YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(22 Şubat 2021)

2020-YDUS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2020-YDUS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

2020-YDUS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları  (% 10)

Anahtar Kelimeler:

ydus temel soru kitapciklari cevap anahtarlari yayimlandi

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