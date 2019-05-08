Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinin başka hastaneye bağlanmasına çalışanlardan tepki: Kaybetmek İstemiyoruz

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları yaptıkları yazılı açıklamada “birçok ülkeden tanı ve tedavi amacıyla hasta kabul eden, 70 yıllık kurumsal kültürü ile tüm Türkiye’ye uzman ve akademisyen yetiştiren Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi makul bir gerekçe gösterilmeksizin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmak istenmesine” karşı olduklarını ifade etti.

Türkiye’de en fazla göğüs hastasına hizmet veren üçüncü basamak hastanesi

Yapılan açıklamada Türkiye’nin dört büyük Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinden biri olduğu belirtilen Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin yılda 500 binin üzerinde poliklinik hizmeti verdiği kaydedildi. Açıklamada, 20 bin hasta yatıran, 10bin civarında bronkoskopik tanı ve tedavi işlemini gerçekleştiren, yine yılda bin 650’si A grubu olmak üzere 4500 ameliyatın yapıldığı, girişimsel bronkoskopik işlemlerin yapıldığı ve Türkiye’de en fazla göğüs hastasına hizmet veren üçüncü basamak hastanesi olduğu vurgulandı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Akciğer Kanserleri Derneği, Akademik Solunum Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin de Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarını destekledikleri belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi, 15 milyonluk bir metropolün, yaklaşık 10 milyonunun bulunduğu Avrupa yakasında yataklı hizmet veren tek ve en önemli Göğüs Hastalıkları Hastanesidir. Ülkemizin gururu bir marka olan hastanemizi, birçok ilden hastalar öncelikli olarak tercih etmektedir. Artan hasta sayısı nedeniyle, yataklarının genel hastaneye devredilerek yatak sayısının azaltılması yerine en az 2 katına çıkarılması gerektiği çok açıktır.

Nüfusun giderek yaşlanması, tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklarda, hem akciğer kanseri hem de KOAH’lı hasta sayısında artış ile karşı karşıya kalan özellikle kış aylarında çok ciddi yatak sıkıntısı yaşanmaktadır. Hastanenin bahçesinde 2011 yılı itibari ile onayı alınmış olan 200 yataklı ek hastanenin açılması gerçekleştirilememiş olsada uzun süredir gündemde olan bir konudur.”

“Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi alanında eğitim kalitesi düşer”

Bağlanmanın Türkiye’nin Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisinin Ulusal ve Uluslararası alandaki eğitim kalitesini düşüreceği belirtilen açıklama şöyle şu sözlerle devam etti:

“Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Türkiye sağlık ortamının vazgeçilmez kurumlarıdırlar. Gerek sağlık hizmetinin verilmesinde, gerekse de asistan eğitiminde önemli bir yere sahip olan Yedikule’den bugüne kadar çok sayıda profesör, doçent ve uzman doktor yetişmiş olup, bu akademisyenler bugün birçok Devlet, Vakıf ve Özel Üniversitelerin Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları kliniklerinin kurucusu ve/veya yöneticisi konumundadırlar. Hastane Türkiye’de tüm eğitim ve araştırma hastanelerinin içinde yıllık yayın sayısı açısından da ilk dört içinde yer almaktadır.

Yıllardır süregelen köklü kurumsal kültürü, güçlü eğitim ve hizmet kadrosu ile hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan bu kurumu, genel bir eğitim araştırma hastanesi içine sıkışan bir uydu kliniğe dönüştürmek, nitelikli acil ve poliklinik hizmetlerinin aksamasına neden olarak, hastalarımızın tanı ve tedavilerinde çok ciddi aksaklıklara yol açabilecektir.

Bizler, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olarak, böyle bir hayati karar alınırken, ülkemizin önemli bir markası olan Yedikule Göğüs Hastalıklar ve Göğüs Cerrahisi Hastanemizi kaybetmek istemiyoruz .”