Yedikule Göğüs’ün İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanması talebi reddedildi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmede Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmak istenilmesi talebinin uygun görülmediği belirtildi.

Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu imzalı kararda “ yapılan değerlendirmeler neticesinde; bölge merkezli sağlık planlaması, hastaneye biçilen hizmet rolü (AI Dal Grubu), yatak doluluk oranları, nitelikli yatak kapasitesi, muayene sayısı ve benzeri kriterler göz önüne alındığında söz konusu talebiniz uygun görülmemiştir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan açıklama: Bu yönde alınmış bir karar yok

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da edikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacağı haberinin gerçeği yanıstmadığı belirterek şu bilgiler paylaşıldı:

"Bakanlığımızca bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Hastane gerek insan kaynağı gerek tıbbi donanım yönünden güçlendirilerek sağlık hizmet sunumuna devam edecektir."

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları yaptıkları yazılı açıklamada hastanenin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına karşı olduklarını ifade etmişti.

Hastanenin bağlanmasına karşı çıkan çalışanlar köklü kurumsal kültürü dönüştürmenin yol açacağı aksaklıkları ve endişelerini şöyle anlatmıştı:

“Yıllardır süregelen köklü kurumsal kültürü, güçlü eğitim ve hizmet kadrosu ile hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan bu kurumu, genel bir eğitim araştırma hastanesi içine sıkışan bir uydu kliniğe dönüştürmek, nitelikli acil ve poliklinik hizmetlerinin aksamasına neden olarak, hastalarımızın tanı ve tedavilerinde çok ciddi aksaklıklara yol açabilecektir.

Bizler, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olarak, böyle bir hayati karar alınırken, ülkemizin önemli bir markası olan Yedikule Göğüs Hastalıklar ve Göğüs Cerrahisi Hastanemizi kaybetmek istemiyoruz.”