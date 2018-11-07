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'Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi uluslararası arenada da kılavuz niteliğinde bir hastane'
Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan,"Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi uluslararası arenada da kılavuz niteliğinde bir hastane." dedi.
'Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi uluslararası arenada da kılavuz niteliğinde bir hastane'
07 Kasım 2018 - AA
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Yeditepe Üniversitesi Hastaneler Grubu'nun 8. şubesi olan Koşuyolu'ndaki hastanesinin resmi açılışında konuşan Dalan, mikropları öldüren ve hiçbir insan hücresine zarar vermeyen, Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları'nda dünyada bir ilk olarak geliştirdikleri bor esaslı molekülü, kapı kollarından yer döşemesine, elektrik prizlerinden duvar boyalarına kadar mobilya ve ekipmanlarında uygulattıklarını söyledi.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nin uluslararası arenada da kılavuz niteliğinde bir
hastane olduğunu belirten Dalan, şunları kaydetti: 

" Hastanelerin mikrobu sıfıra indirmek için minimum mobilya ve dekorasyona sahip olmaları gerekiyor. Hastanelerimizin hiçbirinde gösterişli bekleme salonları, oymalı koltuklar, halı döşemeleri, kadife perdeler gibi detayları göremezsiniz. Çünkü bu detaylar hastanede
mikrop barındırır ve enfeksiyonu tetikler. Hastanelerimizde mikrobu istemediğimiz için gereksiz hiçbir şeyi hastanemizde göremezsiniz. Biliyorum ki ileride tüm hastaneler bizim hastanelerimizi kılavuz alacak." 

Dalan, mikrop barındırmaması ve kolay temizlenmesi için hastanedeki tüm köşeleri iç bükey veya dış bükey olarak tasarladıklarını belirtti. 

Türkiye'de, yine bir ilk olarak Yeditepe Üniversitesi'nin her iki hastanesinde de yıkanabilir yataklar bulunduğunun altını çizen Dalan, "Hasta odadan çıktıktan sonra, yatak yüksek sıcaklıkta suyla yıkanıyor, özel bir maddeyle dezenfekte ediliyor ve yeni hasta tertemiz yatağına geliyor. Yalnızca bu dezenfeksiyon ve mikrobu kırma işlemi için 30 milyon lira yatırım yaptık. Ayrıca her iki hastanemizde de havalandırmalarda antimikrobiyal filtreler bulunuyor." şeklinde konuştu. 

Dünyanın ilk antimikrobiyal hastanesi Türkiye'de hasta kabulüne başladı 

Dalan, eğitimden aldıkları güçle, sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürdüklerini ve Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Dalan, "1996 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşunu takiben sağlık yatırımlarımızı önceliklendirdik. Üniversite hastanelerimiz üzerine çalışmaya başladık. Her zaman son teknolojiyi takip ederek yüksek kalitede sağlık hizmetini halkımıza ulaştırmayı hedefledik." diye konuştu. 

Hastanelerinde, kendileri için her zaman ön planda insan sağlığı anlayışının olduğunu bu
hastanedede bunun devam ettiğini belirten Dalan, "Mevcut 7 şubemizde birçok yeni teknoloji ve uygulamayı hayata geçirmiştik. Bugün de dünya standartlarının üzerinde bir
hastaneyi ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. 

 "Sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz" 

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de her gün daha iyisini gerçekleştirmek üzere sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bugün sahip olduğumuz başarının temelinde araştırmaya verdiğimiz önem ve topluma hizmet etme misyonumuz yer alıyor. Tıp bilimine yön veren kişileri açıklayan araştırmaya göre, dünyanın ilk 100 hekimi arasında yer alan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Prof. Dr. Muzaffer Değertekin’in de Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri
bünyesinde yer almasından gurur duyuyoruz." 

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, 675 milyon lira yatırımla hizmete açıldı 

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, 675 milyon lira yatırımla hizmete sunuldu. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, yaklaşık 35 bin metrekare kapalı alanda, 6'sı yoğun bakım olmak üzere 180 yatak kapasitesiyle, dokuz ameliyathanesi, 100'e yakın uzman ve akademisyen hekim kadrosuyla hizmet veriyor.Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibinin hizmet verdiği Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, özellikle nörolojik bilimler ve onkoloji alanında ihtisas merkezi konumunda. 

Beyin cerrahisi, kanser cerrahisi, medikal onkoloji, çocuk kemik iliği nakli, erişkin kemik iliği nakli, ortopedi, göğüs cerrahisi, KBB, genel cerrahi, gastroenteroloji, nükleer tıp, girişimsel radyoloji gibi alanlar, yüksek teknolojiyle donatılmış güçlü branşlar arasında yer alıyor.
Hastanenin beyin cerrahisi ameliyathanesinde bulunan ve Türkiye'nin ilklerinden biri olan, Magic yazılıma sahip 3 Tesla İntraoperatif MR cihazı ameliyat esnasındaki MR çekimini 24 dakikadan 4 dakikaya indiriyor. 

Onkoloji hastalarına multidisipliner yaklaşımla tanı, tedavi, psikolojik destek, diyet eğitimi, ağrı tedavisi, tamamlayıcı tıp hizmeti sunuluyor. Yüksek teknolojiye sahip Girişimsel Radyoloji ünitesinde, beyindeki anevrizmadan, diyabetik ayağa kadar pek çok hastalık tedavi edilebiliyor. 

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yeditepe universitesi bedrettin dalan

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