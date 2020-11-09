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Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı
Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ayhan Ağaoğlu, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı. İddialara göre, Dr. Ağaoğlu'nun çiftliğinde çalışan bir kişi yemeğini geç getirdi diye tartıştığı doktoru önce tüfek ile vurdu sonra ise bağ evini arazi aracıyla yıktı.
Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı
09 Kasım 2020 14:20 -
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BALIKESİR-Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi kırsal Büyükşapçı Mahallesi'nde Doktor Ayhan Ağaoğlu’nun sahibi olduğu çiftlikte çalışan S.E., doktordan yemek istedi. Yemeği alarak çiftliğe gelen Dr. Ağaoğlu ile çalışanı arasında “Yemeği geç getirdin” tartışması çıktı.

Sözlü tartışma büyüdü ve S.E. tüfek ile Dr. Ayhan Ağaoğlu’na ateş açtı. Açılan ateşte Dr. Ağaoğlu ayaklarından yaralandı. Sinirini alamayan S.E. dana sonra arazi aracı ile Ağaoğlu’na ait bağ evini yıkmaya çalıştı.

Olayın duyulmasından sonra S.E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralı doktor Ayhan Ağaoğlu ise Edremit Özel Hastanesinde ameliyata alındı. Ağaoğlu’nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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