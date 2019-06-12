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Yemen'de 4 ayda yaklaşık 10 bin kolera vakası görüldü
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'de 4 ayda yaklaşık 10 bin kolera vakası görüldüğünü açıkladı.
Yemen'de 4 ayda yaklaşık 10 bin kolera vakası görüldü

ARŞİV

12 Haziran 2019 - AA
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MSF Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in çeşitli bölgelerinde MSF'ye bağlı sağlık kurumlarının, bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 10 bin kolera vakası tespit ettiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca sağlık sektörünün çöktüğü Yemen'de hastaların vaktinde gereken sağlık hizmetini alamadığı ifade edildi.

Yemen'de kolera nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti 

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'de kolera tedavisi yapan doktor kolera nedeni ile hayatını kaybetti 

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor. 

Sınır Tanımayan Doktorlar uyardı: Yemen'de kolera hızla artıyor 

 

Anahtar Kelimeler:

kolera sinir tanimayan doktorlar

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