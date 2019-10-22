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Yemen'de bu yıl koleradan 913 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kolera salgını nedeniyle yıl başından bu yana 913 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yemen'de bu yıl koleradan 913 kişi yaşamını yitirdi
22 Ekim 2019 - AA
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, kolera salgını nedeniyle 2019 başından eylül ayının sonuna kadar 913 kişinin yaşamını yitirdiği, 696 bin 537 kişinin de salgına yakalanmış olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.

Şüpheli vakaların yüzde 25,5'ini, 5 yaş altı çocukların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ülkedeki 333 semtin, 305'inde kolera vakasına rastlandığı kaydedildi. 

Açıklamada ayrıca Hudeyde, Lahic, İbb, Zemmar ve başkent Sana'daki sağanak yağışların ardından salgın şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının artabileceğinden endişe edildiği aktarıldı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler:

kolera yemen dunya saglik orgutu

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