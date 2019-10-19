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Yendiği meme kanserinin ardından hastalara hem moral hem de şifa oluyor.
Antalya'da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan doktor Huriye Keleş, erken teşhisle yendiği meme kanserinin ardından hastalarına şifa dağıtıyor
Yendiği meme kanserinin ardından hastalara hem moral hem de şifa oluyor.
19 Ekim 2019 -
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Antalya'da, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli doktor Huriye Keleş, zorlu tedavi süreci sonrası yendiği meme kanserinin ardından hastalara hem moral hem de şifa oluyor.

Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'nin KETEM biriminde çalışan 28 yıllık doktor Keleş, göğüs hastalıkları uzmanına muayene olduktan sonra mamografi çektirdi.

Sonuçların ardından meme kanseri teşhisi konulan 2 çocuk annesi Huriye Keleş'in ameliyatla göğsünün tümörlü bölümü alındı. Yaklaşık 6 ay yoğun kemoterapi ve radyoterapi alan Keleş, zorlu tedavi süreçlerinden geçerek meme kanserini yendi.

KETEM'de hastalarına şifa dağıtmaya devam eden doktor Keleş, hem kanser tedavisindeki tecrübelerini anlatıyor hem de kadınların erken teşhisle kurtulmaları için bilinçlendirme çalışması yapıyor.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü, kendisine de teşhis konulduğunda "Neden ben" diye sitem etmediğini söyledi.

Süreci doğru yönetmenin önemli olduğunu vurgulayan Keleş, "Birçok hasta bu aşamada kabullenmiyor, doktor doktor gezebiliyor. Onu hiçbir zaman yapmayın. Doğru noktada, doğru tekniklerle ilerleyip doğru insanlarla yola devam etmek lazım." dedi.

- "Beni ayakta tutan sevgiydi"

Hiçbir bulgu ve memesinde kitle yokken rutin kontrolünde kanser teşhisi konulduğunu belirten Keleş, her zaman önemini anlattığı erken teşhis sayesinde kurtulduğunu dile getirdi.

"Meme dokum korunarak, tümörlü bölüm çıkarıldı. Arkasından kemoterapi süreci başladı. Saçlarım, kaşlarım ve kirpiklerim döküldü. Ama öyle de kendimi çok sevdim. Kafamı kaldıramadığım zamanlarda bile kırmızı rujumu sürüp, bandanamı takıp yürüyüş yaptım. Beni ayakta tutan sevgiydi. Hastalarım bana dua ediyordu, sevdiklerimle sık sık görüştüm." diyen Keleş, herkese kontrolleri ertelememesini tavsiye etti.

Kontrollerinin devam ettiğini anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Kanseri yendim, işimin başına döndüm. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Ayakta kalmak için güçlü bir nedenim vardı. Ben hekimim, ayakta kalmam, hastalarıma hem örnek hem şifa olmam gerekiyordu. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde bunu başardım. Hatta bana teşhis konulduktan sonra birçok doktor arkadaşım ertelediği kontrollerini hemen yaptırdı."

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