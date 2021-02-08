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Yeni ABD Başkanı, Trump'ın 'yarattığı hasarı kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik 2 kararname imzaladı
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin sağlık sistemine yönelik iki kararnameye imza atarken, bunu önceki Başkan Donald Trump'ın 'ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için yaptığını belirtti.
Yeni ABD Başkanı, Trump'ın 'yarattığı hasarı kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik 2 kararname imzaladı
08 Şubat 2021 15:24 - Sputnik
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İmzaladığı kararnamelerden biri ile Biden, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık sistemini geri getirerek, Sağlık Bakanlığının sitesindeki sağlık sigortası kayıt kısmını yeniden hizmete açtı.

Anahtar Kelimeler:

obamacare saglik sistemi saglik sigortasi

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