Yeni ABD Başkanı, Trump'ın 'yarattığı hasarı kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik 2 kararname imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin sağlık sistemine yönelik iki kararnameye imza atarken, bunu önceki Başkan Donald Trump'ın 'ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için yaptığını belirtti.

08 Şubat 2021 15:24 - Sputnik