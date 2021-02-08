Yeni ABD Başkanı, Trump'ın 'yarattığı hasarı kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik 2 kararname imzaladı

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08 Şubat 2021 15:24
İmzaladığı kararnamelerden biri ile Biden, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık sistemini geri getirerek, Sağlık Bakanlığının sitesindeki sağlık sigortası kayıt kısmını yeniden hizmete açtı.
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