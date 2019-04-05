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Yeni araştırma: Rutin HPV aşısı serviks kanserine karşı oldukça etkili
Yeni bir araştırmaya göre 12 veya 13 yaş arası kız çocuklarına rutin olarak yapılan papilloma virüsü (HPV) aşısının daha sonraki yaşamda rahim ağzı (serviks) hastalıklarında düşüş sağladığı tespit edildi
Yeni araştırma: Rutin HPV aşısı serviks kanserine karşı oldukça etkili
05 Nisan 2019 -
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Science Daily’de yayımlanan araştırma çalışmasına göre; HPV en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri. HPV aşısı ise İngiltere dahil birçok ülkede kızlara sonraki yaşamlarında rahim ağzı kanserine ve diğer ilgili kanserlere karşı korumak için etkili.

Önceki çalışmalar; aşılamanın, tüm dünyada rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 70'inden sorumlu olan en kanserojen HPV tip 16 ve 18'e karşı koruduğunu, ancak rutin aşılamanın hastalık üzerindeki etkisine ilişkin nüfus verilerinin eksik olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar 1988 ve 1996 yılları arasında doğan 138 bin 692 kadın için aşılama ve tarama kayıtlarını analiz ederek ve 20 yaşında test sonuçlarını inceledi.  

Veriler, aşılanmamış kadınları, 14-17 yaşlarında aşılama için uygun olan kadınları ve 12 yaşlarında rutin olarak aşılanmış kadınları içeriyor.

CIN grade 3’de yüzde 89 azalma

Önemli olabilecek diğer faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra, 1988 doğumlu aşılanmamış kadınlara kıyasla, 1995 ve 1996 doğumlu aşılanmış kadınların CIN grade 3’de yüzde 89, CIN grade 2’de yüzde 88 oranında bir azalma gösterdiği tespit edildi daha da önemlisi ve CIN grade 1'de yüzde 79 azalma görüldü.

Çalışma, iki değerli HPV aşısı ile yapılan rutin immünizasyonun, yüksek dereceli rahim ağzı hastalıklarına karşı oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

Çalışma grubundaki araştırmacılar yaptıkları açıklamada: "Bulgular, yüksek riskli HPV enfeksiyonunun aşısının etkinliğinin ve başarısının erken bir işareti olarak kullanılmasının güvenilirliğini vurguluyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ndeki rahim ağzı kanseri ile ilgili küresel eylem çağrısı için son çağrıyı desteklemektedir" dedi.

Avustralya'daki VCS Vakfı Tıp Direktörü Julia Brotherton, bulguların araştırma ile ilgili "Dramatik olduğunu ve zaman içinde yüksek dereceli servikal hastalıkta ciddi bir düşüş olduğunu belgeliyor “ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

hpv asisi serviks kanseri rahim agzi hastaliklari

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