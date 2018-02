Yeni araştırma: Yanında bu minerali almadan D vitamini almanın faydası yok!

MEDİMAGAZİN-Eğer kendinize “Acaba yeterince D vitamini alıyor muyum?” sorusunu soruyorsanız, devamında yeterince magnezyum alıp almadığınızdan da emin olmanız gerekiyor.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, magnezyum minerali olmadan D vitamini alınması vücuda yarar sağlamıyor.

The Journal of the American Osteopathic Association dergisinin Mart ayı sayısında yer alan “Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function” başlıklı incelemede, D vitaminin vücut tarafından emiliminde hangi minerallerin rol aldığı araştırıldı. Çalışmanın yazarlarından olan Lake Erie Üniversitesi Osteopatik Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mohammed Razzaque, insanların bol miktarda D vitamini aldığını ama bunun vücutta ne kadarının metabolize edildiğini düşünmediklerini söylüyor. Magnezyum olmadan D vitaminin faydası olmadığını ifade eden Razzaque ve ekibi, magnezyum seviyeleri yüksek olan insanların D vitamini eksikliği ile de az karşılaştığına dikkat çekiyor.

Magnezyum; kalsiyum, potasyum ve sodyumdan sonra vücut için en gerekli olan dördüncü mineral ve biyolojik süreçlere dahil olan binlerce enzimi aktive ediyor. D vitaminin vücutta aktive olmasını sağlayan enzimler de yine magnezyum yoluyla tetikleniyor. Çalışmada belirtildiği üzere, magnezyum; badem, muz, bezelye, brokoli, esmer pirinç, kaju, yumurta sarısı, balık yağı, yeşil sebzeler, sür, mantar ve yağlı tohumlar gibi pek çok besinde yüksek miktarda bulunuyor. Yetişkinler için günlük tavsiye edilen alım miktarı 350 mg, ama araştırmacılar, aşırı alımın mide bulantısı, ishal ve karın ağırıs gibi yan etkilerine karşı uyarıyor.

Peki yeterince magnezyum alıyor muyuz?

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 raporuna göre, günlük ortalama magnezyum alımı:

15-18 yaş grubunda erkek çocuklarda 280 mg, kız çocuklarda 236 mg,

19-30 yaş grubunda erkeklerde 279 mg, kadınlarda 241 mg,

65-74 yaş grubunda erkeklerde 272 mg, kadınlarda ise 231 mg olarak görülüyor.

Günlük alınması gereken miktara yaklaşmayan bu magnezyum seviyeleri, tüketilen D vitaminlerinden fayda sağlanmamasına ve hem D vitamini hem de magnezyum eksikliği birçok hastalığa yol açabilir.