SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni araştırma: Yanında bu minerali almadan D vitamini almanın faydası yok!
Bilim insanları tek başına vitamin D alımının yeterli olmadığını söylüyor.
Yeni araştırma: Yanında bu minerali almadan D vitamini almanın faydası yok!
28 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Eğer kendinize “Acaba yeterince D vitamini alıyor muyum?” sorusunu soruyorsanız, devamında yeterince magnezyum alıp almadığınızdan da emin olmanız gerekiyor.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, magnezyum minerali olmadan D vitamini alınması vücuda yarar sağlamıyor.

The Journal of the American Osteopathic Association dergisinin Mart ayı sayısında  yer alan “Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function” başlıklı incelemede, D vitaminin vücut tarafından emiliminde hangi minerallerin rol aldığı araştırıldı. Çalışmanın yazarlarından olan Lake Erie Üniversitesi Osteopatik Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mohammed Razzaque, insanların bol miktarda D vitamini aldığını ama bunun vücutta ne kadarının metabolize edildiğini düşünmediklerini söylüyor. Magnezyum olmadan D vitaminin faydası olmadığını ifade eden Razzaque ve ekibi, magnezyum seviyeleri yüksek olan insanların D vitamini eksikliği ile de az karşılaştığına dikkat çekiyor.

 

Magnezyum; kalsiyum, potasyum ve sodyumdan sonra vücut için en gerekli olan dördüncü mineral ve biyolojik süreçlere dahil olan binlerce enzimi aktive ediyor. D vitaminin vücutta aktive olmasını sağlayan enzimler de yine magnezyum yoluyla tetikleniyor. Çalışmada belirtildiği üzere, magnezyum; badem, muz, bezelye, brokoli, esmer pirinç, kaju, yumurta sarısı, balık yağı, yeşil sebzeler, sür, mantar ve yağlı tohumlar gibi pek çok besinde yüksek miktarda bulunuyor. Yetişkinler için günlük tavsiye edilen alım miktarı 350 mg, ama araştırmacılar, aşırı alımın mide bulantısı, ishal ve karın ağırıs gibi yan etkilerine karşı uyarıyor.

 

Peki yeterince magnezyum alıyor muyuz?

 

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 raporuna göre, günlük ortalama magnezyum alımı:

  • 15-18 yaş grubunda erkek çocuklarda 280 mg, kız çocuklarda 236 mg,
  • 19-30 yaş grubunda erkeklerde 279 mg, kadınlarda 241 mg,
  • 65-74 yaş grubunda erkeklerde 272 mg, kadınlarda ise 231 mg olarak görülüyor.

 

Günlük alınması gereken miktara yaklaşmayan bu magnezyum seviyeleri, tüketilen D vitaminlerinden fayda sağlanmamasına ve hem D vitamini hem de magnezyum eksikliği birçok hastalığa yol açabilir.

Anahtar Kelimeler:

d vitamini magnezyum arastirma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
10
1) murat çelikten (uzman)
28.02.2018 17:00:09
Kimse durduk yere bir haber yapmıyor ve yaptırmıyor!
Öyle bir noktaya geldikki nice kaliteli hoca bile durduk yere yayın yapmaz oldu!
Kapitalizm herkesi heryeri fethetti en başta Nefisleri!!!
Satılık Nefisler diye bir kitap yazsam mı diye düşünmeden edemiyorum.
Hiç bir haberi, hiç bir yayını bilimsel süzgeçten, akıl süzgecinden geçirmeden peşinen doğru kabul etmemeliyiz.
Bilim literatürlerimiz bile bundan 30 yıl sonra güvenilemez olacak maalesef.
Ne din ne bilim ne sanat ne siyaset varsa yoksa KAPİTALİZM.
İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkun...
Algı operasyonları ile tüm camialar hazırlanıyor sonra bir bakmışsınız sahte tedaviler, boşa akan ama akış yönü değiştirilmiş paralar, kandırılan milyarlar...
People
9
2) selim (doktor)
28.02.2018 15:02:18
ben sürekli magnezyum ve vitamin isteyen bir insanım. ülkemizde çocuklarda magnezyum eksikliği neredeyse hiç görülmüyor. bu çalışma Türkiye'nin durumunu açıklamaktan uzak
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
üniversitesi hastanesi sorun SASAMLapseki Devlet Hastanesid vitamini magnezyum araştırmaantidepresan ilaçturkiye'de ilk ULUDAĞ Üniversitesi prof. dr. cengiz gebitekin prof. dr. paolo macchiarinikaya tuzu Canan Karatay RTÜKSağlık Bakanı Ahmet Demircanantalya egitim arastirma hastanesi' kronik bobrek yetmezligi bekleme listesinadir hastalık çocukilaç komisyon TİTİCK
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.