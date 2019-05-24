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Yeni askerlik kanun teklifi komisyonda kabul edildi: Doktorların askerliği mecburi hizmete sayılacak!
Yeni Askerlik Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
Yeni askerlik kanun teklifi komisyonda kabul edildi: Doktorların askerliği mecburi hizmete sayılacak!
24 Mayıs 2019 -
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AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Yeni teklife göre Tabipler askerlik hizmetine ilişkin eğitimlerinden sonra Sağlık Bakanlığı'nın emrine verilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Özellikle doğuda, güneydoğuda, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindeki görev yapan birliklerimizde bizim doktor ihtiyacımız var. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızla çalışarak askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan doktorlar, devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olacak. Dolayısıyla bu bize büyük bir avantaj sağlayacak. Doğudaki, güneydoğudaki ve sınır ötesindeki birliklerimizin de doktor ihtiyacını bu şekilde azami düzeyde karşılayacağımızı değerlendiriyoruz. Bunun TSK açısından hakikaten günümüzün gelişen ve değişen muharebe, operasyon şartlarına, ihtiyaçlarına cevap verdiğine inanıyoruz."

Anahtar Kelimeler:

yeni askerlik sistemi doktorlarin askerligi yedek subay devlet hizmeti yukumlulugu mecburi hizmet

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