Yeni bir araç, Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış ve ölüm riskini öngörüyor

MEDİMAGAZİN-QCOVID adlı risk tahmin aracı, Covid-19 kaynaklı ağır hastalık geliştirme riski en yüksek olan bireylerin belirlenmesine yardımcı olmak için yaş, etnik köken ve önceden var olan belirli komorbiditeler gibi etmenleri kullanıyor. Araç, Birleşik Krallık’taki genel yetişkin nüfusa uygulanacak şekilde tasarlandı.

Araştırma ekibi, Covid-19 ile enfekte olma ve ardından hastaneye yatırılma veya ölüm riskini tahmin etmek üzere belli bir popülasyonu temel alarak bir çalışma gerçekleştirdi. Ekip, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm olasılığını tahmin etmek için yaş, etnik köken, yoksunluk, vücut kitle endeksi ve bir dizi komorbidite gibi faktörleri hedef aldı.

Bulgulara göre, QCOVID iyi bir performans göstererek Covid-19’dan ölüme kadar geçen zaman varyasyonunu erkeklerde yüzde 73, kadınlarda ise yüzde 74 oranında tahmin etti.

Araştırmacılar, aracın yalnızca risk tahminlerini sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Araç, insanların Covid-19 nedeniyle ciddi hastalık riski hakkında incelikli bilgiler sağlıyor ve klinisyenler tarafından kullanılabiliyor. QCOVID ayrıca, farklı zaman dilimleri için yeniden kalibre edilebilme ve pandemi geliştikçe düzenli olarak güncellenme potansiyeline sahip.

QCOVID, Covid-19 ile ilgili riskleri yönetmek için Birleşik Krallık sağlık politikasını ve müdahaleleri için özel olarak tasarlanmış olsa da, uzmanlar yerel doğrulamaya tabi olarak aracın uluslararası bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.