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Yeni bir aspirin araştırması: Kalp krizi riskini yüzde 11 azaltıyor, tehlikeli kanama riskini yüzde 43 artırıyor
İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesi bugünkü manşetinde yeni bir Aspirin araştırmasına yer verdi
Yeni bir aspirin araştırması: Kalp krizi riskini yüzde 11 azaltıyor, tehlikeli kanama riskini yüzde 43 artırıyor
23 Ocak 2019 - BBC
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50'li, 60'lı ve 70'li yaşlarındaki 164 bin 225 kişiyi inceleyen bilim insanları düzenli Aspirin kullanımının, tehlikeli kanamalarla karşılaşma ihtimalini yüzde 43 artırdığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, doktorlar tarafından önerilmediği sürece her gün bir Aspirin almanın tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Aspirin yıllardır doktorlar tarafından hastalara yazılan bir ilaç. Fakat doktorlar hastanın durumuna göre ilacın kanı sulandırmasının faydasını ve riskini hesaplayarak bu ilacı veriyor. İnsanların kendi başlarına Aspirin alması durumunda ise böyle bir değerlendirme yapmaları mümkün olmuyor.

Aspirin kullanımı araştırılıyor, 5 bin hastaya ulaşınca sonuçlar açıklanacak 

İngiltere'deki Kings College araştırmacıları, orta yaşlı ve sağlıklı olan insanlar için her gün bir aspirin almanın ciddi kanama riskine değmeyeceği sonucuna vardı.

Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan araştırmaya göre her gün Aspirin kullanmak kalp krizi riskini yüzde 11 azaltırken beyin veya bağırsak gibi organlarda tehlikeli kanama ihtimalini yüzde 43 artırıyor.

Araştırmalar sonuç verdi! 19 bin kişilik çalışma aspirin kullanımına dikkat diyor... 

Bilim insanları daha önceki araştırmalarda da düzenli Aspirin kullananların bu alışkanlıklarını bir günde bırakmamasının daha faydalı olacağını bulmuştu.

Uzmanlar Aspirini bir ile altı ay arasında değişen sürelerde yavaş yavaş azaltmayı, böylece kanın bir anda yoğunlaşmasının önüne geçilebileceğini söylüyor.

Anahtar Kelimeler:

aspirin medical association kalp krizi

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People
3
1) aydin sinal (hekim)
23.01.2019 12:25:19
bilindigi gibi ASR nin thrombositleri etkileyip pihtilasmayi önleyen kanama meyilli etkisi ilac kesildikten sonrada bir hafta devam eder ve bir antidotu yoktur, cumarin ise ilac kesildikten sonra en fazla 48 saat zarfinda etkisini kaybeder acil durumlalarda (misal acil ameliyatlarda,yaralanmalarda)etkisi antidotu olan vit.k ile ortadan kaldirilir,ilac yazarken bu ayirimi göz önüne alin derim
People
5
2) A (İ)
23.01.2019 11:30:55
20 yıllık bir hekim olarak ilaçlar hakkında şu kanıya vardım. Her ilaç ciddi bir zehirdir; bir etkisi varsa 1000 tane yan etkisi vardır. Vitaminler de dahil olmak üzere hiçbir ilaç masum değildir; en hafif ilacın onlarca yan etkisi vardır. Ve ben şu geldiğim noktada gerçekten ilaçlardan nefret ettim. Bu nedenle doktorlar reçete yazmadan önce 40 düşünüp bir yazmalılar ve özellikle uzun süre verecekleri ilaçlar için hastalara yazılı kağıt verip tüm yan etkilerini bildirmeliler. Ben bir gastrocu olarak imuran; steroid; anti tnf vereceğim zaman önce hastaya tüm yan etkilerinin anlatıldığı bir kağt veriyorum: iyice oku; bu yan etkileri göze alıyorsan ilacı yazayım diyorum. Malesef müslümanlar uyuduğu için son 3 asırda tıp ilmi kafirlerin eline geçtiği için ilaç tedavisini hiç iyi bir noktaya getirmediler. Ticari kaygılar nedeniyle ilacın kapsül formatına getirilmesi ve etken maddenin çok küçük bir hacme sıkıştırılması bu yan etkilerden sorumlu olabilir diye düşünüyorum.
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