Yeni bir doktor dizisi geliyor! “Mucize Doktor”un çekimleri başladı!

Dünyaca ünlü dizi The Good Doctor’dan uyarlama olan Mucize Doktor isimli dizi, Fox TV’de yayınlanacak.

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı “Mucize Doktor”un çekimleri geçtiğimiz gün Bilecik’te başladı. Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un başrolünü Taner Ölmez üstlenecek.

3 yıl sonra yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Taner Ölmez, proje ile ilgili heyecanını: “Bu uyarlama televizyon için büyük bir adım olduğu gibi beni de son derece heyecanlandıran bir iş oldu.” diyerek belirtti.

Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran “Mucize Doktor”, Eylül’de FOX’ta.