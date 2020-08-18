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Yeni bir koronavirüs türü tespit edildi: 10 kat daha bulaşıcı
Bilim insanları yeni bir tür korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. D614G ismi verilen virüsün şu an dünyayı kasıp kavuran virüsten 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.
Yeni bir koronavirüs türü tespit edildi: 10 kat daha bulaşıcı
18 Ağustos 2020 09:05 - Sözcü
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşarak öldüren korona virüsünün yeni bir türü bulundu. Dünya üzerinde 777 binden fazla insanın ölümüne sebep olan korona virüsünün farklı bir türü olan virüse D614G adı verildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde D614G isimli korona virüsü türünün şu an dünyanın mücadele ettiği virüsten  çok daha tehlikeli olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu virüsün 10 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu.

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D614G’nin mutasyona uğramış bir korona virüsü olduğunu açıklayan yetkililer dünyanın farklı bölgelerinde de tespit edildiğini açıkladı. Bir restoranda bulaşan korona virüsü salgınında hasta olan 45 vakadan en az 3’ünde D614G isimli corona virüsünün bulunduğu kaydedilirken, “Restoranın sahibi Hindistan’dan döndükten sonra 14 günlük karantina kuralına uymadı ve hastalığı bulaştırdı. Aynı virüs Filipinler’den dönen bir kişide de görüldü” yorumu yapıldı.

ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci de yeni mutasyonun korona virüsünün bulaşma hızını artıracağından endişe ettiğini söyledi. Mutasyona uğrayan virüsün Avrupa ve ABD’de görülen virüsten daha farklı olduğu kaydedildi.

Fakat Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün bulaşma riskinin daha yüksek olmasına rağmen henüz hastalığın daha öldürücü olduğuna dair bir kanıt olmadığını duyurdu. 

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