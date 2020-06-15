Yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı

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15 Haziran 2020 18:02
AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yeni bir kısıtlama olacak mı? sorusuna yanıt veren Sözcü Çelik, 'Şu anda açıklanan yeni bir önlem yok' açıklamasını yaptı.
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