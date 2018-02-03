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Yeni bir tıp fakültesi daha geliyor!
Yükseköğretim Genel Kurulundan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesi kurulması ile ilgili karar çıktı.
Yeni bir tıp fakültesi daha geliyor!
03 Şubat 2018 -
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği tıp fakültesi müjdesinin Yükseköğretim Genel Kurulundan alınan kararla yeni bir boyut kazandığını bildirdi.

Ağrı'nın sağlık sorununu çözmek adına üniversitenin hedef ve planlamaları arasındaki tıp fakültesine öncelik verdiklerine değinen Rektör Karabulut, şunları kaydetti:

"Bu minvalde yapılan çalışmalar netice vermiş ve kuruluş aşamasının en önemli basamaklarından biri Yükseköğretim Genel Kurulunun 11 Şubat 2018 tarihli kararıyla aşılmıştır. Bu güne kadar gelinen noktada, yapılan çalışmaların ve sarf edilen emeklerin meyvesini almış olmanın mutluluğu içindeyiz. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Belirleyeceğimiz takvim içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp, mümkün olan en kısa sürede Tıp Fakültemizde eğitim öğretim faaliyetlerini başlatıp hizmete sunacağız."

Karabulut, Ağrı ve üniversite için hayati önemde gördükleri tıp fakültesi projesinin gerçekleştirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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