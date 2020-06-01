Yeni bulunan 'zayıflık geni' bazı kişilerin neden kilo almadığını açıklayabilir

Avusturya, Kanada ve Estonyalı bilim insanları, anaplastik lenfoma kinaz (ALK) geninin zayıflık ile bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Daha önce de genler ve kiloluluk arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar yapılmıştı. Ancak araştırmacılar bu sefer obez değil, zayıf kişilerdeki gen farklılıklarını inceledi.

Zayıf kişilerde ALK geni normalden az

Estonya'da 47 bin kişi üzerinde yürütülen araştırmada, zayıf insanlarda orta kilolu insanlara göre daha az ALK geni olduğu gözlemlendi.

Bu bulguları doğrulamak isteyen bilim insanları, farelerde ve sineklerde ALK genlerini etkisiz hale getirerek ederek deneyler yaptı. Bu deneylerde benzer besinler tüketmelerine rağmen ALK geni az olan fare ve sineklerin daha zayıf kaldığı ortaya çıktı.

Çalışmanın başındaki araştırmacı Michael Orthofer, ALK geni az olan farelerde kalori tüketiminin daha fazla olduğunu, bunun da zayıflığa neden olduğunu açıkladı.

Sonuçların çok heyecan verici olduğunu ifade eden bilim insanları, ALK üzerinde incelemelere devam edeceklerini belirtti.