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Yeni denenen balık yağı ilacının kalp krizi ve inme riskini azalttığı duyuruldu
ABD'de yeni denenen bir balık yağı ilacının yüksek risk grubu hastalarda kalp krizi ve inme riskini yüzde 25 oranında azalttığı bildirildi
Yeni denenen balık yağı ilacının kalp krizi ve inme riskini azalttığı duyuruldu
26 Eylül 2018 - BBC
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Beş yıl içinde 8,179 kişide denenen Vascepa adlı ilaç, sadece yüksek oranda saflaştırılmış icosapent etil (Omega 3 yağ asidi EPA'nın bir türü) içeriyor.

Yüksek oranda balık yağı alınması, kolesterolü artırabiliyor. Ancak bu ilaçtaki saflık derecesiyle kolestrolün artmadığı belirtiliyor.

Denemelerin sonuçlarının açıklanmasından sonra ilacı geliştiren şirket Amarin'in hisselerinin değeri yüzde 300'den fazla arttı.

İlacın denemelerinde, kolesterol seviyeleri statin grubu ilaçlarla kontrol altında tutulan, ancak trigliserid düzeyleri yüksek olan hastalara odaklanıldı.

Trigliseridi düşürüyor
Daha önce balık yağıyla yapılan birçok denemeden sonuç alınamaması nedeniyle, bazı kalp-damar uzmanları statine ek olarak balık yağının kullanılmasına şüpheyle yaklaşıyordu.

Balık yağındaki Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA, enflamasyonu azaltıyor ve trigliserid seviyesini düşürüyor. Bu asitler, aspirin gibi kan inceltici bir etkiye de sahip.

Şirket ilaçla ilgili kapsamlı bulguları Kasım'da düzenlenecek Amerikan Kalp Derneği'nin Kongresi'ne sunacak.

İlacın bir yıllık maliyetinin 2400 dolar olacağı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:

balik yagi omega 3 trigliseridi

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6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
26.09.2018 16:57:47
İlacın yıllık maliyeti 2400 Dolar= 14682 TL . Asgari ücret yıllık 19236 TL. Bu çalışma sonrası şirketin hisseleri %300’ den fazla değer kazanmış. Balık yağıyla ilgili araştırmaları çok yakından takip ettim ve ne bir objektiflik görebildim ne de tarafsızlık. Bu nedenle şu söylenilenlere zerre kadar inanmıyor ve hastalarıma her hafta somon balığı yemelerini öneriyorum.
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