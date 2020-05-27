Yeni doğan bebeğini kucağına bile alamadı... Dilek hemşire 41 gündür yaşam mücadelesi veriyor

Yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen (30), 10 yıl boyunca gece gündüz demeden yüzlerce hastaya şefkat eli oldu.

MUTLULUĞA ‘CORONA’ GÖLGESİ DÜŞTÜ

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan’da Tansu Akçabelen’le nikâh masasına oturdu.

Hastanede herkes tarafından sevilen genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Corona virüsü salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı.

Dilek hemşire, birkaç hafta sonra bebeğini kucağına alma hayaliyle ona giysiler seçti, odasını hazırlamaya başladı. Ancak bu mutluluğa corona virüsü gölgesi düştü.

SADECE BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLDİ

Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. Dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi.