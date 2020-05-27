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Yeni doğan bebeğini kucağına bile alamadı... Dilek hemşire 41 gündür yaşam mücadelesi veriyor
Doğum iznindeyken corona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldı. 34 haftalık bebeği sezaryenle alındı. Kokusunu bile alamadığı oğlu 20 gün sonra taburcu oldu ama Dilek hemşire tam 41 gündür yaşam mücadelesi veriyor.
Yeni doğan bebeğini kucağına bile alamadı... Dilek hemşire 41 gündür yaşam mücadelesi veriyor
27 Mayıs 2020 14:07 - Sözcü
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Yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen (30), 10 yıl boyunca gece gündüz demeden yüzlerce hastaya şefkat eli oldu.

MUTLULUĞA ‘CORONA’ GÖLGESİ DÜŞTÜ

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan’da Tansu Akçabelen’le nikâh masasına oturdu.

Hastanede herkes tarafından sevilen genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Corona virüsü salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı.

Dilek hemşire, birkaç hafta sonra bebeğini kucağına alma hayaliyle ona giysiler seçti, odasını hazırlamaya başladı. Ancak bu mutluluğa corona virüsü gölgesi düştü.

SADECE BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLDİ

Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. Dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi.

Anahtar Kelimeler:

dilek akcabelen hemsire corona

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1) EBE DURU (EBE)
27.05.2020 16:43:28
ALLAHIM YARDIMCISI OLSUN İNŞALLAH ORGAN BAĞIŞI OLUR VE KURTULUR HEMŞİRE ARKADAŞIMIZ ŞİFASINI VER ALAHIM NE OLUR AMİN..
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