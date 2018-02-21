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Yeni düzenleme geliyor: Özel hastaneler acile gelen hastalardan ücret isteyemeyecek
Sağlık Bakanlığı, yeni tebliğle acil servislere bir dizi düzenleme getirdi. Özel hastaneler, kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle acile getirilen hastaları, ödeme gücüne ve sağlık güvencesine bakmaksızın kabul edecek, kesinlikle ücret talep etmeyecek. Uygulama 2 ay sonra başlıyor
Yeni düzenleme geliyor: Özel hastaneler acile gelen hastalardan ücret isteyemeyecek
21 Şubat 2018 - HABERTÜRK
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SAĞLIK Bakanlığı, hasta yoğunluğu ve yetersiz fiziki şartlar nedeniyle eleştiri konusu olan acil servislerle ilgili yeni bir tebliğ yayımladı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğde yer alan düzenlemeler şöyle:

- Yoğunluğun fazla olduğu acil servisler “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” olarak tanımlanacak. Günde 500’den fazla hasta kabul eden, nöbetçi hekim başına 100 hastadan fazla düşen, muayene bekleme süresi 45 dakikayı geçen, ambulansla günlük 5’ten fazla hasta getiren acil servisler bu tanıma girecek.

YEŞİL ALAN 1 VE 2 KODU

- Acil servise gelen ancak poliklinik muayenesi gereken hastalara “yeşil alan 1” ve “yeşil alan 2” kodu verilecek, tedavileri poliklinikte yapılacak.

- Kırmızı alan hastalarının yakınları, gerekli eğitimi almış personelce bilgilendirilecek.

- Acil servislerde “hasta karşılama” ve “taşıma” personeli bulunacak.

- Acillerde hasta mahremiyeti gözetilerek, kör nokta bulunmayacak şekilde güvenlik kameraları tarafından kayıt yapılacak. Kayıtlar 2 ay boyunca saklanacak.

HEKİMLERİN YÜKÜ AZALTILACAK

- Acil nöbeti tutan hekimlere, nöbet günü içinde ek bir görev verilmeyecek. Nöbetçi hekimin acil vakayla ilgilendiği esnada başka bir acil vakanın gelmesi halinde yedek nöbetçiler ilgilenecek. Nöbetini yapmayan hekimlerin nöbet ücretleri kesilecek ve haklarında idari işlem başlatılacak.

- İhtiyaç durumunda tüm klinik tabipleri acil serviste aktif olarak çalışmak üzere görevlendirilebilecek.

- Hastaya tanı koyma süresi 30 dakikayla sınırlandırılacak. Kırmızı alan hastalarının tanıları “mavi kod” kapsamında yakından takip edilecek.
- Acil servisten yatışı yapılan hastaların yoğun bakım yatakları, yoğun bakımdan sorumlu uzman tarafından belirlenecek. Yeterli yoğun bakım yatağı bulunmayan hastanelerde geçici ara bakım ünitesi kurulacak.

- Acil servise akut rahatsızlık, başka sağlık tesisinden acil veya yatış amaçlı gelen hastaların yatış ve takibi yapılmayacak.

- Acile hasta getiren ambulanslar hastayı beklemeden teslim edecek ve 15 dakika içinde acil önünden ayrılacak.

- Kamu ve özel hastaneler kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul edecek. Kamu hastaneleri gibi özel hastaneler de acile gelen hastalardan kesinlikle ücret talep edemeyecek. Uyarılara rağmen özel hastanelerde acile başvuran hastalar sık sık katılım payı ve ilave ücret mağduriyeti yaşıyor.


- Yeni uygulama 2 ay sonra başlayacak. Yeni hizmet binasına taşınması planlanan hastaneler de 6 ay içinde taşınacak.

Anahtar Kelimeler:

acil servis ozel hastane

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People
1
1) genel cerrah (dr)
21.02.2018 17:48:43
yanlış okumadıysam yedek nöbetçi diye bir şey okudum
kastedilen icapçı nöbetçi ise haber verilip acile ulaşana kadar ki sürede zaten acildeki hekimin diğer hasta ile olan işi bitmiş olur amaç ne anlayamadım?
People
9
2) Dr. Hakan (Öğretim Üyesi)
21.02.2018 12:54:08
Bütün sorun acil olmayan poliklinik hastalarının acile gelmesi. Gerçekten hayati tehlikesi olan ve hemen müdahale gerektiren hastaya her hastane bakar ve özel hastane de olsa para istemez.
People
77
3) Medimagazin (okur)
21.02.2018 11:28:23
TTB 14 Mart ACİL Taleplerinden;
II. YIPRANIYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ...

Gece, gündüz, hafta sonu, tatil demeden tüm yurttaşlarımıza kesintisiz bir hizmet sunuyoruz.

Çalıştığımız sağlık kuruluşları tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri sınıfında yer almaktadır.

2014 yılından bu yana yıpranma payımızı istiyoruz. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkililileri tarafından özellikle de 14 Mart dönemlerinde verilen sözler tutulmamıştır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesinde Değişiklik Yapılmasını İçeren Yasa Değişikliği Önerisi

TTB ve sağlık emek ve meslek örgütleri, fiili hizmet zammına ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesi’nde değişiklik yapılmasını içeren bir yasa değişikliği önerisi hazırlamıştır. Yasa değişikliği önerisinde, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı ve sağlık işyerlerinde çalışanlar için getireceği değişiklikler yer almaktadır.



Kapsamdaki İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar

Eklenecek Gün Sayısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet verilen işyerleri
1)Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan sağlık personeli
Eklenecek Gün Sayısı 120

2) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personel
Eklenecek Gün Sayısı 90

3) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde vardiya, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleri ile günlük normal mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştırılan sağlık personeli ile günlük, haftalık çalışma sürelerinin üzerinde fazla çalışma yaptırılan sağlık personeli,
Eklenecek Gün 150

4) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri,ameliyathane, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi, araştırma iş veya işlemlerinde çalışan sağlık personeli ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzeri nitelikteki işlerde çalışan sağlık personeli
Eklenecek Gün 180

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5f795e72-131d-11e8-8f17-0beb7aa0b4a4


















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