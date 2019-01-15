Yeni düzenleme ile emekli maaşlarında hekimlerin soru işaretleri arttı

İzmir Tabip Odasının yayımladığı, hekimlere en çok soru işareti yaşatan konular :

1-) Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden veya çalışmak zorunda kalan hekimler, çalıştığı için emekli aylığındaki artışın kesilmesinin hakkaniyetli olmadığını ifade ediyor.

Kanun, Emekli Sandığından emekli olup sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilebilecek çalışması olan hekimlerin artıştan faydalanamayacağını düzenliyor. Ancak SGK ile ilişkilendirilebilecek çalışması olan hekimler, işyerinden ayrıldığında SGK’ya başvurarak ilave takip eden aydan itibaren ilave ödemenin maaş hesabına yatırılmasını talep etmesi gerekmektedir.

İlave ödemeden yararlanan hekimler, daha sonra SGK ile ilişkilendirilebilecek bir çalışmaya başladığı takdirde, bu durumu 1 ay içinde SGK’ya bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, ileride, fazla yapılan ödemenin iadesi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalınabilir.

2-) SSK ve Bağ-Kur emeklisi hekimler, emekli maaşlarının Emekli Sandığından emekli olan hekimlere göre zaten düşük olduğunu, emekli aylığındaki artıştan faydalanmamalarının eşitliğe aykırı olduğunu ifade ediyor.

Kanun, sadece Emekli Sandığı’ndan emekli olan hekimlerin artıştan faydalanacağını düzenliyor.

3-) Bazı hekimler, herhangi bir yerde çalışmadığı için artıştan faydalanması gerekirken artışın yatmadığını ifade etti.

Herhangi bir yerde çalışması olmayan hekimlerin, SGK hizmet dökümünü incelemesini öneriyoruz. Bazı durumlarda, hekimlerin daha önce ayrılmış olduğu işyerindeki çalışması işyerinden çıkış yapılmadığı için halen aktif görünebilmektedir. Bu durumda, kayıtların güncellenmesi sağlanarak SGK’ya başvuru yapılması halinde, emekli aylığı artışından yararlanmak mümkün olacaktır.

4-) Bazı uzman hekimler artışın eksik yattığını, pratisyen hekimler için yapılan artışın kendisine yansıtıldığını ifade etti.

SGK kayıtlarında, hekimin ünvanı pratisyen hekim olarak görünebilmektedir. Bu hatanın düzeltilmesi için SGK’ya başvuru yapılması ve uzmanlığa ilişkin belgelerin gönderilmesi yeterli olacaktır. Başvuruda, eksik yapılan ödemenin de tamamlanması istenmelidir.

5-) Emekli Sandığından emekli olan ve muayenehanesinde çalışan hekimlerin bir kısmına artış yansıtılmış, bir kısmına yansıtılmamış.

Bu durumda, muayenehanesi olan hekimin, kayıtlarda, SGK ile ilişkilendirilebilecek bir çalışmasının olup olmadığını araştırmak gerekmektedir. Bazı durumlarda, muayenehanesi olan hekimler bazı hastanelerde ameliyatlarını yapmak için hastanenin kadrosunda görünebiliyor. Dolayısıyla SGK ile bağlantısı kurulmuş olabiliyor. Böyle bir durum yoksa ve SGK ile ilişkilendirilebilecek başka bir çalışma yoksa, hekimin SGK’ya başvurarak kayıtların düzeltilmesini ve ilave ödemenin maaş hesabına yatırılmasını istemesi gerekmektedir.

6-) Şirket ortaklığı olan bazı emekli hekimler artıştan faydalanabilmekte bazıları faydalanamamaktadır.

Tek başına şirket ortaklığı olduğu takdirde, SGK ile ilişkilendirilebilecek bir çalışma olmadığı için emekli aylığındaki artıştan hekimin faydalanması gerekir. Ancak hekim ortağı olduğu şirketin aynı zamanda sigortalı çalışanı görünüyorsa, bu durumda emekli aylığı artışından faydalanamayacaktır.

Ayrıca Torba Yasa’da yapılan düzenlemeler dışında, en çok sorulanlardan biri de çalışma süresi aynı olan benzer statüdeki hekimlerin emekli aylıklarındaki farklılıkların nedenidir.

Bu nedenlerden birisi de, 2010 yılında yapılan düzenleme ile Sağlık Bakanlığında çalışan hekimlere döner sermaye kesintilerinden yansıtılan ek ödemelerdir. Bu düzenlemeye göre, 2010 yılından sonra çalışılan her yıl için emekli aylıklarına pratisyen hekimlere ortalama 50-60 TL; uzman hekimlere 80-90 TL olmak üzere ek ödeme yansıtılmıştır. Örneğin 2016 yılında emekli olan pratisyen hekim için 345-TL civarında (6x57,5); 2018 yılında emekli olan uzman hekim için 685-TL civarında (8x85) ek ödeme yansımıştır.

Münferit olmakla birlikte, bazı hekimlere bu ek ödemenin yansıtılmadığı veya eksik yansıtıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda olan hekimlerin, SGK’na başvuru yaparak kayıtların kontrolünü ve eksik yapılan ödemelerin iadesini istemeleri gerekmektedir.