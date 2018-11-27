Yeni gelişmeleri ışında sağlıklı beslenme önerileri Adana'da mercek altına alındı

Konferans’ta yaptığı konuşmada sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr: Kenan Topal dünyada ve ülkemizde fazla, kilo

obezite ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarının giderek arttığın ancak yapılan müdahale ve

tedavilerin yetersiz kaldığını belirtti. Yaptığı konuşmada ‘Günümüzde insanların sürekli olarak

bayram günündeymiş gibi özellikle şeker değeri yüksek besinleri fazla tüketmeleri ve sık sık

yemek yemeleri birçok sağlık riskine sebep olabilir. Bu şekilde vücut birincil enerji kaynağı

olarak sadece şekeri tüketmeye ve fazlasını yağ olarak biriktirmeye başlar. İç organlarla birlikte

karın içinde oluşan aşırı yağlanma ise vücut tarafından adeta yabancı bir organ gibi algılanmakta hatta iltihabi bir durum varmış gibi bağışıklık hücrelerinin fazladan çoğalmasına neden olmaktadır. İşte belin kalınlaşması ve kilonun artmasıyla başlayan bu durum bir domino taşı etkisini başlatarak en başta kan yağı olan trigliserit ile kan şekerinin yükselmesine, şeker

hastalığına ve yüksek tansiyona yol açar. Bütün bunlara bağlı olarak kalp ve beyin damarlarının çeperlerinde bozulma ve daralmalar olur; kalp damar hastalığı ve felç olma riski artar.

Günümüzde şeker değeri az olan düşük karbonhidratlı bir beslenmenin daha sağlıklı olduğu

yönünde bilimsel kanıtlar giderek artmaktadır. Düşük karbonhidratlı bir beslenmede, yüksek

şekerli gıdaların alımı azalırken protein, yağ ve sağlıklı sebzelerin tüketimi artar. Yapılan

çalışmalar bu şekilde beslenmenin kilo vermeye ve sağlığın düzelmesine yardımcı olduğunu

göstermektedir. Sağlığımızı korumak ve geliştirmek için varsa fazla kilolarımızdan kurtulmalı ve buna neden olan sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi davranışları azaltmalıyız, olumlu

davranışları ise pekiştirerek yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Kişilerin daha iyi bir yaşam

kalitesine ulaşması için sağlıklı beslenme ve bedensel hareketliliğin artırılması yönündeki tüm

çabaların toplum tarafından desteklenmesi gereklidir.’ dedi.