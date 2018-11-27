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Yeni gelişmeleri ışında sağlıklı beslenme önerileri Adana'da mercek altına alındı
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç.Dr. Kenan Topal tarafından Workinstation Konferans Salonunda ‘Yeni Gelişmelerin IşığındaSağlıklı Beslenme Önerileri’ adlı konferans verildi.
Yeni gelişmeleri ışında sağlıklı beslenme önerileri Adana'da mercek altına alındı
27 Kasım 2018 -
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Konferans’ta yaptığı konuşmada sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr: Kenan Topal dünyada ve ülkemizde fazla, kilo
obezite ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarının giderek arttığın ancak yapılan müdahale ve
tedavilerin yetersiz kaldığını belirtti. Yaptığı konuşmada ‘Günümüzde insanların sürekli olarak
bayram günündeymiş gibi özellikle şeker değeri yüksek besinleri fazla tüketmeleri ve sık sık
yemek yemeleri birçok sağlık riskine sebep olabilir. Bu şekilde vücut birincil enerji kaynağı
olarak sadece şekeri tüketmeye ve fazlasını yağ olarak biriktirmeye başlar. İç organlarla birlikte
karın içinde oluşan aşırı yağlanma ise vücut tarafından adeta yabancı bir organ gibi algılanmakta hatta iltihabi bir durum varmış gibi bağışıklık hücrelerinin fazladan çoğalmasına neden olmaktadır. İşte belin kalınlaşması ve kilonun artmasıyla başlayan bu durum bir domino taşı etkisini başlatarak en başta kan yağı olan trigliserit ile kan şekerinin yükselmesine, şeker
hastalığına ve yüksek tansiyona yol açar. Bütün bunlara bağlı olarak kalp ve beyin damarlarının çeperlerinde bozulma ve daralmalar olur; kalp damar hastalığı ve felç olma riski artar.
Günümüzde şeker değeri az olan düşük karbonhidratlı bir beslenmenin daha sağlıklı olduğu
yönünde bilimsel kanıtlar giderek artmaktadır. Düşük karbonhidratlı bir beslenmede, yüksek
şekerli gıdaların alımı azalırken protein, yağ ve sağlıklı sebzelerin tüketimi artar. Yapılan
çalışmalar bu şekilde beslenmenin kilo vermeye ve sağlığın düzelmesine yardımcı olduğunu
göstermektedir. Sağlığımızı korumak ve geliştirmek için varsa fazla kilolarımızdan kurtulmalı ve buna neden olan sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi davranışları azaltmalıyız, olumlu
davranışları ise pekiştirerek yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Kişilerin daha iyi bir yaşam
kalitesine ulaşması için sağlıklı beslenme ve bedensel hareketliliğin artırılması yönündeki tüm
çabaların toplum tarafından desteklenmesi gereklidir.’ dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglikli beslenme docdr kenan topal

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