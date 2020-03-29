Yeni genelge yayımlandı: Ticari taksilere koronavirüs önlemi

Genelgeye göre; bu gece yarısı saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek

Buna göre, yarın saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı “tek” olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek

Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek

Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilecek, alınan kararlar doğrultusunda uygulanabilecek.