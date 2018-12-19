SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni karar avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getirecek'
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Mustafa Tamur, avukatlık staj başvurusunda sağlık raporu istenmesinin hukuksuzluk olduğunu savunarak, yeni kararın, avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getireceğini belirtti
'Yeni karar avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getirecek'
19 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tamur, yaptığı yazılı açıklamada, avukat adaylarının şu ana kadar işe giriş öncesinde sağlık raporlarını, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) bu konudaki yönetmeliğine göre hastanenin uzman hekimliğinden aldığını hatırlattı.

Yönetmeliğin sağlık şartı kısmında yapılan değişikliğin 14 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığına değinen Tamur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avukatlık Kanunu'nda sadece 'avukatlık başvurusu' sırasında yani staj sonunda aklen ve bedenen avukatlığa engel bir halin bulunmaması şartı getirilmişken, kanuni yetkisi olmamasına rağmen avukatlık staj başvurusunda sağlık raporu istenmesi açıkça bir hukuksuzluktur. Anayasamızın 17. maddesine de açıkça aykırıdır. Bu aykırılığı yapan kurumun Türkiye Barolar Birliği olması ise üzücüdür. Daha üzücü olan şey ise TBB'nin de verilen sağlık raporunu 'altı üstü bir imza' olarak görmesidir."

Tamur, ifa edilmesi için uzman raporu istenen mesleğin kendisinde bir değişiklik olmadığı, tıbbi mevzuatta tek hekim imzasının heyet yerine geçeceğine dair ibare taşıyan bir genelge yayımlanmadığı dikkate alındığında raporun asıl amacına hizmet etmek yerine dosyada bir kağıt olarak algılandığını aktardı.

Sürücü olur raporları örneğinde olduğu gibi, içinde tek hekim ve birinci basamak şartlarında tetkik ve teşhisi mümkün olmayan hastalıkların bulunduğu yönetmeliğe sahip bazı raporlarda daha önce hastanelerin sağlık heyeti yetkilendirilmişken, yetkinin tek hekime devredildiği durumların yaşandığını anlatan Tamur, şunları kaydetti:

"Benzer yüzlerce örneğini dikkate aldığımızda, hekimlik mesleğini değersizleştiren, imzamızı küçümseyen, yaptığımız işin sorumluluğundan habersiz kişilerce yapılan bu değişiklikleri ve bizleri sadece prosedürün bir halkası olarak gören sağlık raporu uygulamasını reddediyoruz. Kişilerin beyanını esas alan, vatandaşına ve sağlık kayıtlarına güvenen, yeni bir sistem getirilmesi dışında bir çözümü kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığının uygulamasıyla hayata geçirilen, sağlık raporlarının dijital ortam aracılığıyla verilmesi uygulamasını yani e-rapor sistemini, sorunu anlamamış kişilerin ve kurumların işgüzarlığı olarak görüyor ve bunu çözümün bir parçası olarak görmüyoruz. Sağlık raporları ile ilgili sorun, bir dijital ortam sorunu değildir. Bu bir güvenlik ve sorumluluk sorunudur. Mevcut hali ile sağlık raporu uygulamalarının şiddeti körüklediği, saygınlığımızı azalttığı açıktır. Yeni karar, avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getirecek."

Anahtar Kelimeler:

istahed mustafa tamur tbb

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) bozeren (nş uz dr)
19.12.2018 14:53:28
yapmazuk! etmezük! istemezük! reddederük!! bir insan herkesle kavgalı olarak daha ne kadar durabilir ki??
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Gaziantep eczane İSTAHED Mustafa Tamur TBBAntalya hemşire cinayet Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiGirişimsel radyoloji Doç. Dr. Başar SarıkayaORDU Ünye Devlet Hastanesi Doğan GündoğduHatay Büşra UzunHalk Sağlığı tiyatro gösterisi samsun akılcı ilaç kullanımı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Özgür Yiğit İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir Dr. Pakize Ayşe Turan Menemen Devlet HastanesiLösemi Öykü ArinUNICEF Yemen Birleşmiş Milletlerhastane Recep Tayyip Erdoğan Yataklı Tedavi Kurumları TÜRKÖK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.