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Yeni KHK ile rektör atamalarında profesörlük şartı kaldırıldı
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Yeni KHK ile rektör atamalarında profesörlük şartı kaldırıldı
10 Temmuz 2018 -
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4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 13. Madde’nin ilk paragrafında yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesi kaldırıldı. 

703 sayılı KHK ile rektör seçimleri ile ilgili madde şu şekilde yer aldı :

"Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder." 

 

 

Anahtar Kelimeler:

rektor 703 khk profesor

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1) Abdullah (Hekim)
10.07.2018 15:55:17
Sağlık müdürleri pratisyen hekim oluyor bir sürü eğitim araştırma hastanesinin başına. Rektörlük için de prof olma şartı saçma idi zaten.
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