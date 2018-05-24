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Yeni kongre anlayışıyla ‘Acil Tıp’ bir araya geliyor
Türkiye Acil Tıp Derneği, 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde yurt içinde ve yurt dışından eğitmenler ile 6. Avrasya Acil Tıp Kongresi ile birlikte düzenlenecek olan 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi’ne hazırlanıyor
Yeni kongre anlayışıyla ‘Acil Tıp’ bir araya geliyor
24 Mayıs 2018 -
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Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Aksay düzenlenecek olan kongre ile ilgili standart kongrelerden farklı olacağının altını çizerek; “bu yıl eğitmen ve katılımcıların daha fazla karşılıklı iletişimde bulunacağı tartışma sunumları, konusunda deneyimli akademisyenlerin küçük dinleyici gruplarla buluşacağı yepyeni bir kongre için çalışıyoruz”. açıklamasını yaptı.  
Kongreye Türkiye’den ve yurt dışından eğitmenlerin katılacağını da duyuran Aksay, yüzlerce kişi ile birlikte sunum dinlemek yerine, küçük gruplarda eğitmenle yüz yüze karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasına olanak veren yeni bir bilimsel program hazırladıklarını dile getirdi. 
Acil tıp hakkında değerlendirmelerde bulunan Aksay şunları aktardı: “Acil Tıp ülkemizde 20 yılı aşkın süredir bir uzmanlık dalı olarak kabul görmektedir. Ülkemiz acil tıbbı her yıl giderek büyümeye devam etmektedir. Her yıl, bir önceki yıla göre fazla acil tıp uzmanı sağlık sisteminde yerini almaktadır. Giderek büyüyen camiamız, Türkiye Acil Tıp Derneği’nin her seferinde daha iyisini yapmaya çalıştığı kongreler için en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu sürecin başından bugüne kadar, Türkiye Acil Tıp Derneği, acil tıp uzmanları ve sağlık çalışanlarının en büyük destekçisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Derneğimizin yayınları ve Sürekli Tıp Eğitimi’ni destekleyici olarak düzenlediği bilimsel ve eğitici aktiviteleri Acil Tıp eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile Acil Tıp uzmanları, pratisyen hekimler ve asistanlar için her zaman başvuru kaynağı olmuştur.” 
Aksay , 8-11 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek kongre ile ilgili katılımcıları keyifli sosyal bir ortam ile zengin bilimsel içeriklerin beklediğini dile getirdi. 

http://eacem2018.org/

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ersin aksay turkiye acil tip dernegi acil tip uzmanlari

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