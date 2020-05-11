Türkiye Klinikleri Yeni Koronavirüsün Tedavisinde ve Önlenmesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp sayısı çıktı.
Editör: Prof. Dr. Necat YILMAZ
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Kimya ve LC/MS-MS Laboratuvarı
İÇİNDEKİLER:
COVID-19 Tedavisinde Soya İzoflavonları
SARS-CoV-2 Tedavi Potansiyeline Sahip Bitksel Uçucu Yağlar ve Etken Maddeleri
Yeni Tip Koronavirüs COVID-19'a Karşı Bütüncül Tıp Yaklaşımları (Mikrobesleyiciler ve Redoks Düzenleyiciler)
COVID-19 Enfeksiyonunun Profilaksi ve Tedavisinde Fitoterapinin Yeri
COVID-19 Enfeksiyonunda Akupunktur Tedavisi
COVID-19 Yeni Korunma ve Tedavi Stratejileri
YAYINDAN GERİ ÇEKME: COVID-19 ve Ozon Terapi
Koronavirüsler ve Antiviral Etkili Uçucu Yağlara Genel Bakış
COVID-19 Pandemisinde Homeopati Uygulaması
COVID-19'la Savaşırken Pulmoner Rehabilitasyon: Kime, Ne zaman, Ne Kadar ve Nasıl?
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