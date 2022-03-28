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Yeni Şafak yazarı Çelik: Birçok doktorla konuştum, durum vahim!
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, kaleme aldığı son yazıda Türk Tabipler Birliği'nin 'doktorları temsil etme’ görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, yeni hekim sendikalarını ve doktorların var olan sorunlarını da irdeledi.
Yeni Şafak yazarı Çelik: Birçok doktorla konuştum, durum vahim!

Ersin Çelik

28 Mart 2022 11:44 -
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Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik yazısında, şu anki TTB yönetiminin, hekimlerin yüzde 95’inin oyunu almadan, tasvip edilmeden onlar adına ahkam kesip HDP ve PKK’nın sözcülüğünü yaptığını ifade etti. Çelik, hekimlerin TTB’den uzaklaşarak değil aksine işin içine girerek birlik olmalarının çözüm sağlayacağını da ekledi.

Son zamanlarda kurulan hekim sendikalarına  3 ayda 30 binin üzerinde yeni üye başvurusu yapıldığını belirten Çelik, "Bunun birçok sebebi var. TTB’nin sadece siyasi duruşuyla doktorları kamuoyunda mağdur etmiyor. TTB’nin doktorların hak arayışlarını da sabote ettiği serzenişine de kulak vermeli." ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

Doktorlar ne istiyor peki? Görüştüğüm tüm hocalar, hekimlerin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. İlk yazıda da değinmiştim. Doktor olmak, eğitim hayatından başlayan bir adanmışlık. Lisede doktor olmaya karar vermeyen bir kimse bu mesleğe son anda giremez. Böylesine meşakkatli bir sürecin sonunda, özellikle de kamuda çalışmaya başlayan doktorların, döner sermaye geliri dahil düşük maaşlara çalıştığını söylemek gerekiyor. Neye göre düşük peki? Bir hocamız şu örneği verdi: “Bir hastanede 8 bin 500 lira maaş alan doktor da var, aynı hastanede 7 bin 500 lira alan temizlik personeli de.” Lütfen kıyaslamayı cımbızlamayın, burada temizlik personellerinin yaptığı iş küçümsenmiyor. Sonuna kadar hak ediyorlar. Keşke daha fazla alsalar. Fakat bu minik farklar doktorluk mesleğine olan ilgiyi azaltıyormuş. Mesela, günde yüzlerce hastayı tedavi eden uzman hekimler her şey dahil 11-12 bin lira maaş alıyorlar. Hekim Hakları Derneği Başkanı Dr. Mustafa Şener Hoca bu ilgisizliğin yanı sıra ülkemiz için farklı bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Doktorların branş seçimleri… Şu cümleler Şener’e ait: “Kadın doğum, genel cerrahi ve beyin cerrahisi artık seçilmiyor. Kadrolar bomboş. Tazminat davaları en fazla cerrahlara açılıyor. Şiddet vakası da cerraha oluyor. Türkiye birincisi; cildiyeci, fizik tedavi uzmanı, plastik cerrah olmak istiyor. Bu tercihlere yönelik önlem alınmazsa 10-15 sene sonra ameliyat olmak için doktor bulamayacağız.

Yani konunun doktorların kendi içlerinde birlik olarak çözmeleri gereken bir kısmı var, sağlık politikalarını ilgilendiren bir yönü var, toplumsal bir gayretle çözülmesi gereken (başta şiddet olmak üzere) yönleri var. Burada biz basına da görev düştüğünün farkındayız. Ya da farkında olmalıyız. Benzer şekilde sosyal medyanın domine ettiği krizlerin her kesime zarar verdiğini çok net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Ortak bir sağduyu ile hareket edilmezse hepimiz için tehlike söz konusu olduğu da açık. Sağlık en hayati konumuz, bunu çözümsüz bırakma lüksümüz yok."

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Anahtar Kelimeler:

ersin celik doktorlar turk tabipleri birligi hekim sendikalari

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People
8
1) Yorumsuz (Uzman )
28.03.2022 15:38:58
TTB hep vardı çizgisi belli ,doğru veya yanliş tartismiyorum. Sorunlarımız son on yılın sorunu, nedenleri farklı yerlerde aramayalim. Yanlış algı oluşumuna izin vermeyelim.Hekim arkadaşlarda bi zahmet seçimlere gidip odamıza sahip çıksın.Boyle giderse oda da kalmayacak.
People
12
2) Mustafa Serdar (Emekli op dr)
28.03.2022 14:51:22
Arkadaş Ak partiliymiş,Ak parti böyle hata yapmazmış,akparti için de bir grup doktorların hakkını verdirmeyip oyunu düşürüyormu,eee biz ne yapalım,
People
26
3) Ahmet Çolak (emekli hekim)
28.03.2022 14:07:40
4 ay önceki güzel hamle ile yıllardır devam eden haksızlığı bir nebze kapatacak gibiydi ama olmadı, hekim karşıtı bir el engelledi. Gelinen bu noktada istisnasız bütün hekimler, emekli hekimler, pratisyen ve uzman hekimler, hocalar da dahil herkes hiç olmadığı kadar kırgın durumdadır. TTB sadece bu kanayan yarayı iyileştirme çabasında, çünkü ülkeyi onlar değil, merkezî hükümet idare ediyor. Bu tablodan sorumlu onlardır, sapla samanı kasten karıştırmayın Ötesini yazmaya elim varmıyor, çünkü kanama devam ediyor.
People
24
4) Aile Hekimi (Doktor)
28.03.2022 13:09:20
Sağlık camiasında bu zulmün,bu adaletsizliğin bir eşi benzeri yoktur dünyada.Bir de bu zulmü en iyi müslüman biziz diyen adamlar yapıyor. Güler misin ağlar mısın...
People
14
5) Bekir (Doktor)
28.03.2022 13:07:00
Ak partiliydim, ak parti böyle hatalar yapmazdı. Sanki ak parti içinde bir oluşum var ve doktorların haklarını bilerek verdirtmeyerek doktorların motivasyonunu bozup ak Parti'nin oy oranını düşürmeye çalışıyor.
People
31
6) misafir (dr)
28.03.2022 12:27:42
İstedikleri kadar tersini savunsunlar .Hekimi dışlamak uzun vadede hastayı dışlamaktır . Hekimin memnuniyetsizliği uzun vadede hastanın memnuniyetsizliğidir . Ancak 20 sene sonra 'hekimi dışlayan sadece hasta memnuniyetine odaklı sistem'in sonuna geldiklerini gördüler...
People
16
7) Dr. Yüksel (Emekli)
28.03.2022 12:12:56
Tek çözüm TTB ne üyeliğin zorunlu olması ve üyelerin odalarına sahip çıkarak kendilerine yakışan yönetimlerin oluşmasını sağlamaktır. İşte o zaman TTB nin bir manası olabilir. Hekim sendikaları da ayrıca gereklidir. Her ikisinin kuruluş amacı farklıdır.
People
15
8) dr (dr)
28.03.2022 12:02:28
troller duruma uyanıyor,ama çok geç.
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