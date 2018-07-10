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Yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yemin etti
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı
Yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yemin etti
10 Temmuz 2018 -
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Yeni Bakanların atanmasına ilişkin tezkere okunduktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer kabine üyeleri Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Mustafa Varank yemin ettiler. 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yemini:

 

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca saglik bakani

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