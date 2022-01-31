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Yeni salgın bir mutasyon uzaklıkta: DSÖ'den NeoCov tehlikesine ilişkin açıklama
Bilim insanları Güney Afrika'da yeni bir corona virüs tespit etti. NeoCov adı verilen yeni virüs Covid-19'dan ziyade MERS'e benziyor. Virüsün tehlikelerine ilişkin DSÖ'den açıklama geldi.
Yeni salgın bir mutasyon uzaklıkta: DSÖ'den NeoCov tehlikesine ilişkin açıklama
31 Ocak 2022 10:17 - ntv.com.tr
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Dünya coronavirüs salgınının bitmesini beklerken yeni bir coronavirüs varyantı ortaya çıktı.

Ancak Güney Afrika'daki yarasalar arasında yayılan "NeoCov", Covid'e yol açan corona virüsün değil MERS'e yol açan virüsün varyantı. Bilim insanları şimdilik endişelenmeye gerek olmadığı görüşünde. Çinli bilim insanlarına göre ise virüs insanlara bulaşmak için sadece bir mutasyona daha ihtiyaç duyuyor. 

Yeni varyanta dair yayınlanan bir makalede, virüsün insanlara bulaşması halinde salgına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ancak laboratuvar testleri, NeoCov'un insan hüclerini enfekte etme kapasitesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Yine de Dünya Sağlık Örgütü tedbiri elden bırakmayarak, "Virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmadığı daha fazla araştırma gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

DSÖ halihazırda insanları etkileyen virüslerin yüzde 75'inin vahşi hayvanlarda görüldüğünü belirtti. MERS, 2012'de 27 ülkede salgına yol açmış; 858 kişi yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:

guney afrika neocov koronavirus mers dso

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