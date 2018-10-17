Yeni Şehir Hastanesi geliyor: Eskişehir Şehir Hastanesi

Bilge, yazılı açıklamasında, Şehir Hastanesinin Eskişehir'e yapılan en büyük sağlık yatırımlarından biri olarak hizmet kalitesini üst düzeye çıkaracağını ve bölgenin en ileri sağlık merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Hastaların, içinde banyo ve tuvalet bulunan bir veya iki kişilik odalarda, nitelikli yataklarda hizmet alacağını aktaran Bilge, yatak kapasitesinin bin 86 olduğunu aktardı.

Yüksek standart ve konfora sahip odaların 402 adedinin tek, 191'inin çift kişilik olduğunu ifade eden Bilge, hastanede 37 ameliyathane, 153 yataklı yoğun bakım ünitesi, 264 poliklinik, 24 yataklı diyaliz ünitesi ve 122 yataklı onkoloji yoğun bakım ünitesi bulunduğunu, 90 yatağın ruh sağlığı bölümüne ayrıldığını kaydetti.

Bilge, "Eğitim Araştırma Hastanesi" unvanlı Şehir Hastanesine, Eskişehir Devlet Hastanesinin 27 Ekim'de taşınmaya başlanacağını, 30 Ekim'de de açılışının yapılıp, poliklinik ve acil yatan hasta hizmetine geçileceğini bildirdi.